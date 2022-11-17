Уткин: Чемпионат мира в Катаре — это интересный опыт

Известный блогерпризнался, что не считает ошибкой выборв качестве места проведения чемпионата мира.

«Чемпионат мира в Катаре — это интересный опыт. И потому что он зимний… Зимних чемпионатов, кстати говоря, было немало, потому что все чемпионаты мира в южном полушарии были на самом деле зимними, ибо в южном полушарии зима, когда у нас лето.

Наверное, это интересный прецедент. Будет ли так дальше — мы с вами не знаем. Хорошо это или плохо — мы тоже не знаем. Вроде бы, по крайней мере, футболисты не уставшие и на пике формы посреди своего сезона.

Для сезона плохо, а для чемпионата мира, возможно, хорошо. Барабану хорошо, капитану плохо, потому что в это время град пошел покрупней гороха», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.