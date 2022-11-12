ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Онлайн
  • 22:30
    • «Ньюкасл» выиграл у «Челси» и продлил серию до пяти побед подряд
  • 22:23
    • Два ассиста Мусиалы помогли «Баварии» победить «Шальке»
  • 21:31
    • Гол Исидора не спас «Локомотив» от поражения в матче со «Спартаком»
  • 19:56
    • Дубль Бентанкура принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Лидсом»
  • 19:55
    • «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон», Нуньес оформил дубль
    Все новости спорта

    Гол Исидора не спас «Локомотив» от поражения в матче со «Спартаком»

    «Локомотив» — «Спартак»: счет 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Локомотив
    В московском дерби 17-го тура РПЛ «Спартак» на выезде выиграл у «Локомотива» со счетом 2:1.

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    Уже на 21-й минуте зрители увидели первый гол. Квинси Промес точно пробил с пенальти. Спустя 7 минут Данил Пруцев с передачи Шамара Николсона удвоил преимущество гостей.

    «Железнодорожники» ответили сопернику одним голом Уилсона Исидора, который не спас их от поражения.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Спартак 1:2
    Голы: 0:2 Данил Пруцев (28'), 1:2 Вильсон Изидор (87') Локомотив: Дмитрий Баринов, Франсуа Камано (Вильсон Изидор, 46'), Артём Карпукас, Даниил Худяков, Иван Кузьмичёв, Станислав Магкеев (Даниил Куликов, 64'), Константин Марадишвили (Тин Едвай, 72'), Антон Миранчук, Марко Раконьяц (Гирано Керк, 46'), Наир Тикнизян, Дмитрий Живоглядов Спартак: Никита Чернов, Даниил Денисов, Георгий Джикия (Павел Маслов, '), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Шамар Николсон (Александр Соболев, 58'), Квинси Промес, Данил Пруцев, Александр Селихов, Антон Зиньковский (Леон Классен, 84'), Роман Зобнин Предупреждения: Шамар Николсон (25'), Антон Миранчук (33'), Квинси Промес (49'), Станислав Магкеев (49'), Георгий Джикия (68'), Данил Пруцев (86'), Даниил Денисов (90+2'), Александр Селихов (90+2')

    «Спартак» набрал 36 очков и обошел «Ростов». Таким образом, команда Гильермо Абаскаля занимает 2-е место. У «Локомотива» 13 баллов, с которыми он занимает 14-ю позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто станет потенциальным претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе?
  • Порье — Чендлер. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • Как закончится столичное дерби на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Канониры» быстро загонят «волков»
  • «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.11
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  1.47
  • Прогноз на матч Порье — Чендлер
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры