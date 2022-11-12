«Локомотив» — «Спартак»: счет 1:2, обзор голов

В московском дерби 17-го тура РПЛна выезде выиграл усо счетом 2:1.

Уже на 21-й минуте зрители увидели первый гол. Квинси Промес точно пробил с пенальти. Спустя 7 минут Данил Пруцев с передачи Шамара Николсона удвоил преимущество гостей.

«Железнодорожники» ответили сопернику одним голом Уилсона Исидора, который не спас их от поражения.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Спартак 1:2 Голы: 0:2 Данил Пруцев (28'), 1:2 Вильсон Изидор (87') Локомотив: Дмитрий Баринов, Франсуа Камано (Вильсон Изидор, 46'), Артём Карпукас, Даниил Худяков, Иван Кузьмичёв, Станислав Магкеев (Даниил Куликов, 64'), Константин Марадишвили (Тин Едвай, 72'), Антон Миранчук, Марко Раконьяц (Гирано Керк, 46'), Наир Тикнизян, Дмитрий Живоглядов Спартак: Никита Чернов, Даниил Денисов, Георгий Джикия (Павел Маслов, '), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Шамар Николсон (Александр Соболев, 58'), Квинси Промес, Данил Пруцев, Александр Селихов, Антон Зиньковский (Леон Классен, 84'), Роман Зобнин Предупреждения: Шамар Николсон (25'), Антон Миранчук (33'), Квинси Промес (49'), Станислав Магкеев (49'), Георгий Джикия (68'), Данил Пруцев (86'), Даниил Денисов (90+2'), Александр Селихов (90+2')

«Спартак» набрал 36 очков и обошел «Ростов». Таким образом, команда Гильермо Абаскаля занимает 2-е место. У «Локомотива» 13 баллов, с которыми он занимает 14-ю позицию.