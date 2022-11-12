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    Аугсбург — Бохум. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.11.2022 в 17:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Аугсбург — Бохум

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    Аугсбург и Бохум начнут матч в 17:30 в немецкой Бундеслиге, 12.11.2022.

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    Последний матч между собой: «Бохум» — «Аугсбург» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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