«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка лиги Фото: globallookpress.com
«Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Бернли», «Ньюкасл» сыграет против «Борнмута».
Остальные пары 1/8 финала Кубка лиги:
«Вулверхэмптон» — «Джиллингем»;
«Саутгемптон» — «Линкольн Сити»;
«Блэкберн» — «Ноттингем Форест»;
«МК Донс» — «Лестер»;
«Чарльтон» — «Брайтон».
Действующим победителем турнира является «Ливерпуль», который в финальном матче прошлого сезона одержал победу над «Челси» в серии послематчевых пенальти.