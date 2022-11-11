«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка лиги

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги. Матчи матчи этой стадии пройдут 19 декабря.

«Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Бернли», «Ньюкасл» сыграет против «Борнмута».

Остальные пары 1/8 финала Кубка лиги:

«Вулверхэмптон» — «Джиллингем»;

«Саутгемптон» — «Линкольн Сити»;

«Блэкберн» — «Ноттингем Форест»;

«МК Донс» — «Лестер»;

«Чарльтон» — «Брайтон».

Действующим победителем турнира является «Ливерпуль», который в финальном матче прошлого сезона одержал победу над «Челси» в серии послематчевых пенальти.