Блаттер: Иран должны были отстранить от ЧМ-2022

Бывший президент ФИФАсчитает, что сборнуюне должны были допускать к участию на ЧМ-2022.

«Иран должен быть отстранен от участия в чемпионате мира», — сказал Блаттер, слова которого приводит Blick.

В начале осени в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Иранцы сыграют на групповом этапе со сборными Англии, США и Уэльса.

Ранее Блаттер заявил, что выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022 был ошибкой.