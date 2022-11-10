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    Стало известно, как «Матч ТВ» будет показывать ЧМ-2022

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    «Матч ТВ» планирует показать почти все матчи ЧМ-2022 в федеральном эфире. Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

    «Матч ТВ» планирует показать почти все матчи ЧМ-2022 в федеральном эфире
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    «Матч ТВ» планирует показать почти все матчи ЧМ-2022 в федеральном эфире

    «Самый частый вопрос, который нам задают сейчас, касается каналов, на которых мы покажем чемпионат мира, и опасений, что все главные игры окажутся на тематических футбольных каналах.

    Практически ВСЕ матчи чемпионата мира мы покажем в федеральном эфире. Исключением являются дни проведения 3-го тура группового этапа, когда матчи идут параллельно — восемь игр, которые не попадут в эфир "Матч ТВ", мы покажем на общедоступном канале "Матч Страна".

    На канале "Матч Футбол 1" также будут доступны все игры чемпионата, за исключением проходящих параллельно. Трансляция на этом канале будет начинаться за час до стартового свистка, чтобы поклонники игры могли насладиться красотами Катара и прочувствовать атмосферу мундиаля.

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    • На "Матч Премьер" покажем самые интересные игры чемпионата мира в режиме live — готовим студии с футбольными экспертами и анализом игры. Футбола будет много», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

    Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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