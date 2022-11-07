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    «Матч ТВ» покажет Кубок и Суперкубок Испании

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    Телеканал «Матч ТВ» стал обладателем телевизионных прав на Кубок и Суперкубок Испании по футболу на территории России.

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    Трансляции предварительных раундов Кубка Короля стартуют на тематических каналах «Матч» в ближайшие дни, а матчи основного раунда турнира начнутся в первые дни нового года.

    Суперкубок Испании состоит из трех матчей — в полуфиналах, которые состоятся 11 и 12 января 2023 года встретятся мадридский «Реал» и «Валенсия», а также «Бетис» и «Барселона».

    Финал запланирован на 15 января.

    «Хотел бы отметить большую работу коллег, которые занимались этим контрактом — не секрет, что часть наших соглашений с европейскими партнерами была приостановлена, поэтому вдвойне приятно иметь возможность показать классный испанский футбол нашим зрителям.

    Кубковые матчи более динамичны и открыты, чем регулярные матчи чемпионата — уверен, что мы увидим не только всегда потрясающее Эль-Класико, но и другие достойные матчи.

    Поздравляю любителей футбола — как минимум ближайшие пять лет Кубок Короля и Суперкубок Испании будут в эфире "Матч ТВ"!» — заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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