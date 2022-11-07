«Матч ТВ» покажет Кубок и Суперкубок Испании

Телеканал «Матч ТВ» стал обладателем телевизионных прав на Кубок и Суперкубок Испании по футболу на территории России.

Трансляции предварительных раундов Кубка Короля стартуют на тематических каналах «Матч» в ближайшие дни, а матчи основного раунда турнира начнутся в первые дни нового года.

Суперкубок Испании состоит из трех матчей — в полуфиналах, которые состоятся 11 и 12 января 2023 года встретятся мадридский «Реал» и «Валенсия», а также «Бетис» и «Барселона».

Финал запланирован на 15 января.

«Хотел бы отметить большую работу коллег, которые занимались этим контрактом — не секрет, что часть наших соглашений с европейскими партнерами была приостановлена, поэтому вдвойне приятно иметь возможность показать классный испанский футбол нашим зрителям.

Кубковые матчи более динамичны и открыты, чем регулярные матчи чемпионата — уверен, что мы увидим не только всегда потрясающее Эль-Класико, но и другие достойные матчи.

Поздравляю любителей футбола — как минимум ближайшие пять лет Кубок Короля и Суперкубок Испании будут в эфире "Матч ТВ"!» — заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.