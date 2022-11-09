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    Григорян: Сборная России будет играть два никчемных матча, но за них начислят очки в рейтинг. Это прорыв

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи ФИФА
    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян рассказал о важности предстоящих товарищеских матчей сборной России против Таджикистана и Узбекистана.

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Я поймал себя на мысли, что наша сборная будет играть два матча абсолютно, казалось бы, никчемных, но за эти игры начислят баллы (в рейтинг). Это прорыв. На данный момент это прорыв.

    Мы увидели, сколько споров возникло по поводу кандидатов в сборную. Это наши молодые ребята россияне. За последние годы такого близко не было. Ни у кого не возникло в этом ажиотаже негатива, наоборот, позитив.

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    • Мы поняли и осознали, какое количество россиян в кратчайшие сроки начали обоснованно претендовать на место в сборной. А это просто из‑за того, что появился шанс. Чуть‑чуть иностранцы нам очистили поле, дали возможность, и сразу же россияне начали реализовывать ее. Да, во внутреннем чемпионате, но в этом же огромный позитив», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что сборная Узбекистана получит очки в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам товарищеского матча с командой России.

    Сборная России сыграет с Таджикистаном 17 ноября, а с Узбекистаном — 20-го.

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