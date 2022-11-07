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    Чистяков: Провел свой худший матч с «Ахматом», обещаю исправиться

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    Защитник «Зенит» Дмитрий Чистяков поблагодарил одноклубников за поддержку.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    Ранее футболист был выведен из основного состава «Зенита» после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Сообщалось, что руководство клуба подозревает его в намеренно плохой игре.

    Позднее игрока в соцсетях публично поддержали бывшие и действующие одноклубники — вратари Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, защитник Арсен Адамов, полузащитники Далер Кузяев и Магомед Оздоев (сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк»).

    «Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете меня в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провел свой худший матч, осознаю это, и я обещаю работать над собой и исправиться.

    Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным, я очень это ценю» — написал защитник в соцсетях.

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