Чистяков: Провел свой худший матч с «Ахматом», обещаю исправиться

Защитникпоблагодарил одноклубников за поддержку.

Ранее футболист был выведен из основного состава «Зенита» после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Сообщалось, что руководство клуба подозревает его в намеренно плохой игре.

Позднее игрока в соцсетях публично поддержали бывшие и действующие одноклубники — вратари Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, защитник Арсен Адамов, полузащитники Далер Кузяев и Магомед Оздоев (сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк»).

«Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете меня в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провел свой худший матч, осознаю это, и я обещаю работать над собой и исправиться.

Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным, я очень это ценю» — написал защитник в соцсетях.