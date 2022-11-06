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    «Торино» с Миранчуком уступил «Болонье»

    «Болонья» — «Торино»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 13-го тура чемпионата Италии «Болонья» одержала домашнюю победу над «Торино» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 26-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Алексей Миранчук ворвался в штрафную с мячом, после чего его сбил защитник «Болоньи» Джон Лукуми. Счет с «точки» открыл Саша Лукич.

    На 64-й минуте нападающий Риккардо Орсолини сравнял счет, а на 73-й минуте австрийский защитник Стефан Пош принес победу «Болонье».

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Торино 2:1
    Голы: 0:1 Саша Лукич (пенальти) (26'), 1:1 Риккардо Орсолини (64'), 2:1 Стефан Пош (73') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Адама Сумаоро, Джон Лукуми, Михел Эбишер (Риккардо Орсолини, 58'), Гари Медель, Николас Домингес (Йерди Схаутен, 87'), Андреа Камбьязо (Хараламбос Ликояннис, 46'), Льюис Фергюсон (Роберто Сориано, 58'), Муса Бэрроу (Эмануэл Вигнато, 46'), Марко Арнаутович Торино: Пьетро Пеллегри (Янн Карамо, 4'), Никола Влашич (Неманья Радоньич, 66'), Алексей Миранчук, Валентин Лацаро (Мергим Войвода, 66'), Самуэле Риччи, Саша Лукич, Уилфрид Стефан Синго (Demba Seck, 81'), Алессандро Буонджорно (Рикардо Родригес, 81'), Перр Схюрс, Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Джон Лукуми (24'), Ваня Милинкович-Савич (73'), Эмануэл Вигнато (77'), Самуэле Риччи (85'), Мергим Войвода (90 + 3'), Лукаш Скорупски (90 + 5')

    «Болонья» одержала третью победу подряд и поднялась на 11-е место в таблице Серии А, набрав 16 очков. «Торино» занимает 10-ю строчку (17 очков).

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