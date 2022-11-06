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    Байер — Унион. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.11.2022 в 17:30 начнется матч в чемпионате Германии по футболу Байер — Унион

    Футбол Бундеслига Байер Унион Берлин Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Байер и Унион начнут матч в 17:30 в чемпионате Германии по футболу, 06.11.2022.

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    Последний матч между собой: «Байер» — «Унион» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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