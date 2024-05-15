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    «Челси» разобрался с «Брайтоном»

    «Брайтон» — «Челси»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

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    В матче 34-го тура АПЛ «Брайтон» на своем поле уступил «Челси» со счетом 1:2.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    На 34-й минуте с передачи Марка Кукурельи счет открыл Коул Палмер.

    В середине второго тайма преимущество «аристократов» увеличил Кристофер Нкунку, ему ассистировал Мало Гюсто.

    На 88-й минуте прямую красную карточку получил капитан «Челси» Рис Джеймс.

    «Чайки» смогли забить гол престижа на 90+8-й минуте, его автором стал Дэнни Уэлбек.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Челси 0:2
    Голы: 0:1 Коул Палмер (34'), 0:2 Кристофер Нкунку (64') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти (Оделуга Оффиа, 85'), Адам Уэбстер, Льюис Данк (Валентин Барко, 46'), Игор Жулио, Паскаль Грос, Билли Гилмор (Карлос Балеба, 70'), Факундо Буонанотте (Дэнни Уэлбек, 70'), Жоао Педро, Хулио Энсисо (Ансумане Фати, 85'), Саймон Адингра Челси: Джордже Петрович, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Мало Гюсто (Рис Джеймс, 69'), Коул Палмер, Конор Галлахер, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Николас Джексон (Тьяго Силва, 90'), Михаил Мудрик (Кристофер Нкунку, 42'), Чуквунонсо Мадуэке (Рахим Стерлинг, 69') Предупреждения: Льюис Данк (29'), Рахим Стерлинг (77'), Мойсес Кайседо (79'), Барт Вербрюгген (81') Удаление: Рис Джеймс (88')

    Календарь и таблица АПЛ

    После этой победы «Челси» поднялся на шестое место с 60 очками. «Брайтон» на 10-й строчке с 48 баллами.

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