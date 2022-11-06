«Байер»
«Байер» в нынешнем сезоне выглядит крайне слабо. Что говорить, если леверкузенцы сейчас находятся в опасной зоне?!
В предыдущем туре команда вновь не добыла очков. «Байер» на выезде по всем статьям уступил «РБ Лейпцигу» (2:0).
Коэффициенты матча Байер — Унион
Правда, «Байер» занял 3 место в своей группе Лиги чемпионов. Причем в последнем туре группового этапа «фармацевты» расписали мировую с «Брюгге» (0:0).
Матчи с берлинцами для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.
«Унион»
Берлинцы проводят прекрасный сезон. Скромный клуб лидирует в Бундеслиге, опережая на один пункт «Баварию».
Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Дома команда нанесла поражение менхенгладбахской «Боруссии» (2:1).
К слову, берлинская оборона — настоящий бетон. В 12 турах пропущено всего 9 мячей.
Вот только атака «Униона» пока не балует результативностью. Берлинцы, как для лидера чемпионата, забивают маловато — 21 мяч.
Прогноз и ставка
На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Униона» — за 3.40.
«Байер» намерен выбраться из подвала турнирной таблицы. «Унион»
Фактор своего поля и мотивация исправить свое турнирное положение станут основными факторами успеха «фармацевтов». Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» с коэффициентом 2.10.