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    «Фармацевты» не оставят шансов берлинцам

    «Байер» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Бундеслига, 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Унион»
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    Патрик Шик
    «Байер» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Ноября 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Байер»

    «Байер» в нынешнем сезоне выглядит крайне слабо. Что говорить, если леверкузенцы сейчас находятся в опасной зоне?!

    В предыдущем туре команда вновь не добыла очков. «Байер» на выезде по всем статьям уступил «РБ Лейпцигу» (2:0).

    Коэффициенты матча Байер — Унион

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    Правда, «Байер» занял 3 место в своей группе Лиги чемпионов. Причем в последнем туре группового этапа «фармацевты» расписали мировую с «Брюгге» (0:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи с берлинцами для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    «Унион»

    Берлинцы проводят прекрасный сезон. Скромный клуб лидирует в Бундеслиге, опережая на один пункт «Баварию».

    Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Дома команда нанесла поражение менхенгладбахской «Боруссии» (2:1).

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    • К слову, берлинская оборона — настоящий бетон. В 12 турах пропущено всего 9 мячей.

    Вот только атака «Униона» пока не балует результативностью. Берлинцы, как для лидера чемпионата, забивают маловато — 21 мяч.

    Прогноз и ставка

    На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Униона» — за 3.40.

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    «Байер» намерен выбраться из подвала турнирной таблицы. «Унион» испытывает сложности с реализацией.

    Фактор своего поля и мотивация исправить свое турнирное положение станут основными факторами успеха «фармацевтов». Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» с коэффициентом 2.10.

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    «Байер» — «Унион»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Фармацевты» не оставят шансов берлинцам
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