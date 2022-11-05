«Зенит» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

Петербургскийпотерпел домашнее поражение от грозненского(1:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

Гости открыли счет в матче уже на 1-й минуте. Садулаев разогнал грозненскую контратаку правым краем и сделал передачу в штрафную. Удар Камилова привёл к рикошету по пути — мяч от ноги Караваева угодил в штангу, а Евгений Харин, подобрав мяч во вратарской, добил в цель.

Спустя семь минут «Ахмат» удвоил преимущество. Чистяков позволил себя обокрасть у радиуса штрафной, Мохамед Конате после перехвата продвинулся вперёд и технично перебросил вратаря.

На 65-й минуте питерцы отыграли один мяч. Прошла скидка головой от Кузяева с зоны подбора в штрафную, Андрей Мостовой прикрыл мяч корпусом, развернулся и с полулёта пробил точно в цель.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Ахмат 1:2 Голы: 0:1 Евгений Харин (1'), 0:2 Мохамед Конате (8'), 1:2 Андрей Мостовой (65') Зенит: Вильмар Барриос (Александр Ерохин, 90'), Дмитрий Чистяков (Данил Круговой, 32'), Клаудиньо, Вячеслав Караваев (Андрей Мостовой, 46'), Михаил Кержаков, Далер Кузяев, Деян Ловрен, Малком (Матео Кассьерра, '), Дуглас Сантос, Иван Сергеев (Густаво Мантуан, 90'), Вендел Ахмат: Мирослав Богосавац, Марат Быстров, Владислав Камилов (Александр Трошечкин, 55'), Евгений Харин (Владислав Карапузов, 67'), Мохамед Конате (Гамид Агаларов, 78'), Иван Олейников (Юрий Журавлёв, 78'), Лечи Садулаев (Владимир Ильин, 55'), Андрей Семёнов, Гиорги Шелия, Антон Швец, Артём Тимофеев Предупреждения: Артём Тимофеев (47'), Дуглас Сантос (87')

«Зенит» впервые проиграл в нынешнем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Зенит» 12 ноября сыграет в гостях против «Торпедо». «Ахмат» также на выезде 11 ноября встретится с «Нижним Новгородом».