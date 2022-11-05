«Зенит» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

Гости открыли счет в матче уже на 1-й минуте. Садулаев разогнал грозненскую контратаку правым краем и сделал передачу в штрафную. Удар Камилова привёл к рикошету по пути — мяч от ноги Караваева угодил в штангу, а Евгений Харин, подобрав мяч во вратарской, добил в цель.
Спустя семь минут «Ахмат» удвоил преимущество. Чистяков позволил себя обокрасть у радиуса штрафной, Мохамед Конате после перехвата продвинулся вперёд и технично перебросил вратаря.
На 65-й минуте питерцы отыграли один мяч. Прошла скидка головой от Кузяева с зоны подбора в штрафную, Андрей Мостовой прикрыл мяч корпусом, развернулся и с полулёта пробил точно в цель.
«Зенит» впервые проиграл в нынешнем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.
В следующем туре «Зенит» 12 ноября сыграет в гостях против «Торпедо». «Ахмат» также на выезде 11 ноября встретится с «Нижним Новгородом».