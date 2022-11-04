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    Труа — Осер. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.11.2022 в 23:00 начнется матч во французской Лиге 1 Труа — Осер

    Футбол Лига 1 Труа Осер Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 04.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Труа — Осер во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Осер» — «Труа» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Труа» — «Осер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Труа — Осер.

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