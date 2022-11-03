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    Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Копенгагеном» в Дании

    «Копенгаген» — «Боруссия» Д: счет матча 1:1, обзор голов

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    Датский «Копенгаген» на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

    Дортмундская «Боруссия»
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    Дортмундская «Боруссия»

    Счет в матче на 23-й минуте открыли гости. Пасслак слева навесил к дальней штанге. Торган Азар остановил мяч и повторным касанием пробил удачно с двумя рикошетами в сетку.

    На 41-й минуте Классон слева вошёл в штрафную площадь и прострелил на Хакон-Арнара Харальдссона, который в касание точно пробил по воротам.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Копенгаген — Боруссия Д 1:1
    Голы: 0:1 Торган Азар (23'), 1:1 Хакон-Арнар Харальдссон (41') Копенгаген: Камиль Грабара, Кевин Дикс (Элиас Йелерт Кристенсен, 79'), Денис Вавро, Valdemar Lund Jensen, Кристиан Николай Сёренсен (Виктор Кристансен, 58'), William Clem, Лукас Лерагер, Виктор Классон (Расмус Фальк, 70'), Руни Барджи (Исак-Бергманн Йоуханнессон, 70'), Хакон-Арнар Харальдссон, Мохаммед Дарами (Орри Оускарссон, 79') Боруссия Д: Антони Модест, Джованни Рейна (Юлиан Брандт, 63'), Дониелл Мален, Карим Адейеми, Салих Озкан (Юссуфа Мукоко, 63'), Эмре Джан, Торган Азар (Сумола Кулибали, 72'), Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс (Никлас Зюле, 46'), Феликс Пасслак, Грегор Кобель (Александер Майер, 46') Предупреждения: Антони Модест (45 + 2'), Денис Вавро (47'), Лукас Лерагер (66'), Эмре Джан (84')

    «Боруссия» с 9 очками финишировала второй в группе G, «Копенгаген» с 3 очками занял последнее место.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в полдень по центральноевропейскому времени.

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