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    Уфа — Динамо Брянск. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.11.2022 в 12:00 начнется матч в кубке России по футболу Уфа — Динамо Брянск

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    Уфа и Динамо Брянск начнут матч в 12:00 в кубке России по футболу, 02.11.2022.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «Динамо Брянск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Уфа»).

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