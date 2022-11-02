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    «Уфа» — «Динамо» Брянск. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок России, 2 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Динамо» Брянск
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    Игрок «Уфы»
    В среду, 2 ноября, в рамках полуфинала Кубка России Пути Регионов «Уфа» дома сыграет против брянского «Динамо». Начало — в 12:00 по мск. «Уфа» — «Динамо» Брянск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 02 Ноября 2022 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 12:00 Динамо Брянск Динамо Брянск
  • Брянск
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    «Уфа»

    В текущем кубковом соревновании «Уфа» успела преодолеть только один этап. На предыдущей стадии она на выезде переиграла со счетом 1:0 «Кубань Холдинг» из третьего по рангу дивизиона России.

    На выходных башкирский коллектив расписал в гостях мировую 2:2 с КАМАЗом в рамках первенства Первой лиги, где он по итогам 16 туров идет на 12 позиции оторвавшись на очко от зоны вылета.

    Перед этой ничьей уфимцы проиграли два поединка подряд, уступив сперва дома соседу по турнирке «Родине» 0:1, а затем потерпев выездное фиаско от одного из претендентов на повышения — «Енисея» 1:3.

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    В текущем сезоне «Уфа» слабо проводит домашние встречи, проиграв четыре раза за семь случаев при двух выигрышах и одном мировом исходе.

    «Динамо» Брянск

    Брянское «Динамо» в данном розыгрыша Кубка России преодолело уже три раунда. На первых двух оно справлялось с клубами из третьего по рангу дивизиона, а в 1/4 прошло по пенальти тульский «Арсенал».

    Этот сезон «сине-белые» проводят в третьей по структуре лиге России, где лидируют в одной из групп, имея запас перед ближайшим преследователем в восемь баллов.

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    • Накануне этого поденка «динамовцы» проиграли дома 0:1 липецкому «Металлургу». И данным фиаско они прервали серию из четырех матчей из побед, в которой даже не пропускали.

    В истории противостоянии этих клубов нет очных встреч. Предстоящий поединок станет дебютным для них.

    Прогноз и ставка на «Уфа» — «Динамо» Брянск

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Уфы» — 2.05, победа «Динамо» — 3.88, ничья — 3.34.

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    Проход: «Уфы» — 1.55; «Динамо» — 2.75.

    «Уфа» совсем не радует результативностью, особенно на своем поле, а клуб из Брянска в свою очередь имеет неплохую линию защиты. В общем, стоит здесь здесь низового исхода.

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    «Уфа» — «Динамо» Брянск: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. Результативность поединка будет низкой
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