начнут матч в 22:45 в английском Чемпионшипе, 01.11.2022.

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Халл Сити» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Халл Сити» — «Мидлсбро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Мидлсбро»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Халл Сити — Мидлсбро.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам