«Эльче» — «Хетафе»: счет 0:1, обзор гола

Последний матч 12-го тура чемпионата Испании междузавершился минимальной победой гостей.

Единственный гол в матче забил нападающий «Хетафе» Энес Унал. Он отличился на 55-й минуте встречи. Ассистом отметился Карлес Аленья.

Футбол. Испания. Примера Эльче — Хетафе 0:1 Гол: 0:1 Энес Унал (54') Эльче: Эдгар Бадия, Энсо Роко, Гонсало Верду, Педро Бигас, Поль Лирола, Омар Маскарель, Херард Гумбау, Карлос Клерк, Тете Моренте, Пере Милья, Лукас Бое Хетафе: Энес Унал, Борха Майораль, Неманья Максимович, Луис Милья, Карлос Аленья, Хуан Иглесиас, Домингуш Дуарте, Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Жордан Амави (72'), Домингуш Дуарте (77'), Жордан Амави (78')

За 11 минут до конца основного времени Жоржан Амави оставил гостей в меньшинстве.

После этой победы «Хетафе» имеет 13 очков. Он поднялся на 14-ю позицию. «Эльче» с 4 баллами замыкает список.