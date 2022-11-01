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    «Хетафе» в меньшинстве выиграл в гостях у «Эльче»

    «Эльче» — «Хетафе»: счет 0:1, обзор гола

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    Последний матч 12-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Хетафе» завершился минимальной победой гостей.

    Энес Унал
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    Энес Унал

    Единственный гол в матче забил нападающий «Хетафе» Энес Унал. Он отличился на 55-й минуте встречи. Ассистом отметился Карлес Аленья.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Хетафе 0:1
    Гол: 0:1 Энес Унал (54') Эльче: Эдгар Бадия, Энсо Роко, Гонсало Верду, Педро Бигас, Поль Лирола, Омар Маскарель, Херард Гумбау, Карлос Клерк, Тете Моренте, Пере Милья, Лукас Бое Хетафе: Энес Унал, Борха Майораль, Неманья Максимович, Луис Милья, Карлос Аленья, Хуан Иглесиас, Домингуш Дуарте, Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Жордан Амави (72'), Домингуш Дуарте (77'), Жордан Амави (78')

    За 11 минут до конца основного времени Жоржан Амави оставил гостей в меньшинстве.

    После этой победы «Хетафе» имеет 13 очков. Он поднялся на 14-ю позицию. «Эльче» с 4 баллами замыкает список.

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