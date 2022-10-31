«Торино» — «Милан»: счет матча 2:1, обзор голов

Футбол. Италия. Серия А
Торино — Милан 2:1
Голы: 1:0 Коффи Джиджи (35'), 2:0 Алексей Миранчук (37'), 2:1 Жуниор Мессьяс (67') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Уилфрид Стефан Синго, Саша Лукич, Самуэле Риччи, Валентин Лацаро, Алексей Миранчук, Никола Влашич, Пьетро Пеллегри Милан: Дивок Ориги, Рафаэл Леау, Браим Диас, Жуниор Мессьяс, Томмазо Побега, Сандро Тонали, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Пьер Калюлю, Чиприан Тэтэрушану Предупреждения: Перр Схюрс (24'), Алессандро Буонджорно (30'), Пьер Калюлю (34'), Ivan Juric (68'), Пьетро Пеллегри (71'), Томмазо Побега (77'), Кароль Линетти (87'), Саша Лукич (90') Удаление: Ivan Juric (70')