Ташуев: Стиль игры «Ахмата» стал более энергозатратным, но силенок пока не хватает

Главный тренерпрокомментировал результат матча с(1:2) в 15-м туре РПЛ.

«Сказать, что мы расстроены, это ничего не сказать. Мы свой матч отдали.

Играли смотрибельно, азартно, грамотно. Хватало моментов, доставок, индивидуальных действий и комбинаций.

К сожалению, есть некоторые нюансы: штрафная площадь не очень хорошо охраняется. Свою территорию надо сохранить и переходить в атаку, а у нас есть прорывы, разрывы, где‑то рвется. Этот момент носит системный характер.

У нас пока не крепкая команда. "Ростов" не показывал ничего особенного, но это сбитая команда. Тренеры работают четыре года, у них есть определенный стиль, который дает результат.

Наш стиль игры стал более энергозатратным, но силенок пока не хватает», — отметил Ташуев клубной пресс-службе.