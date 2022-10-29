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    Ташуев: Стиль игры «Ахмата» стал более энергозатратным, но силенок пока не хватает

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча с «Ростовом» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Сказать, что мы расстроены, это ничего не сказать. Мы свой матч отдали.

    Играли смотрибельно, азартно, грамотно. Хватало моментов, доставок, индивидуальных действий и комбинаций.

    К сожалению, есть некоторые нюансы: штрафная площадь не очень хорошо охраняется. Свою территорию надо сохранить и переходить в атаку, а у нас есть прорывы, разрывы, где‑то рвется. Этот момент носит системный характер.

    У нас пока не крепкая команда. "Ростов" не показывал ничего особенного, но это сбитая команда. Тренеры работают четыре года, у них есть определенный стиль, который дает результат.

    Наш стиль игры стал более энергозатратным, но силенок пока не хватает», — отметил Ташуев клубной пресс-службе.

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