ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериНовая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери?
    Все новости спорта

    Сергеев: Сборная России могла пройти поляков в стыках ЧМ-2022, но нам даже не дали шанс сыграть

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Зенит Сборная России Футбол России Сборная Польши ЧМ-2022
    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев вспомнил о своем вызове в сборную России, а также высказался об отстранении национальной команды от ЧМ-2022.

    Иван Сергеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев

    «Когда прилетел в расположение, у нас был разговор с Карпиным. Он мне объяснил требования и сказал, что все зависит от меня. А то, что не вышел, значит, была какая-то идея на матч.

    Не расстроился, зато почувствовал и посмотрел, что такое сборная России и международный уровень. Интересно наблюдать за Хорватией, где есть величайшие игроки. Тот же Лука Модрич. Великий игрок, не зря выигрывал столько трофеев.

    Думаю, обидно не только мне, что Россию отстранили от ЧМ-2022. Нам даже не дали шанс сыграть стыковые матчи. Было бы здорово попасть на чемпионат мира, потому что на прошлом турнире хорошо выступили.

  • Аршавин против того, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России
  • Читайте по теме

    • Думаю, могли пройти поляков, потому что ничем не хуже их. Все мечтали об этом, особенно те, кто еще не играл на чемпионатах мира и Европы. Но такова жизнь. Надеюсь, что все скоро наладится. Застану какой-нибудь турнир.

    Думаю, сейчас все равно можно уехать в Европу. Скауты же смотрят. Те же Александр Головин и Алексей Миранчук играют в Европе. Да, они уехали раньше, но сейчас шансы 50 на 50», — приводит слова Сергеева «Р-Спорт».

    Напомним, сборную России отстранили от участия в международных турнирах до 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Головин огорчит Черчесова
  • «Ференцварош» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Кто выиграет битву за путевку в 1/8 финала Лиги Европы?
  • «Фенербахче» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «МЮ» разгромить «Шериф»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ференцварош — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фенербахче — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фиорентина — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ХИК — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Силькеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры