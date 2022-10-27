Сергеев: Сборная России могла пройти поляков в стыках ЧМ-2022, но нам даже не дали шанс сыграть

Нападающий «Зенита»вспомнил о своем вызове в сборную, а также высказался об отстранении национальной команды от ЧМ-2022.

«Когда прилетел в расположение, у нас был разговор с Карпиным. Он мне объяснил требования и сказал, что все зависит от меня. А то, что не вышел, значит, была какая-то идея на матч.

Не расстроился, зато почувствовал и посмотрел, что такое сборная России и международный уровень. Интересно наблюдать за Хорватией, где есть величайшие игроки. Тот же Лука Модрич. Великий игрок, не зря выигрывал столько трофеев.

Думаю, обидно не только мне, что Россию отстранили от ЧМ-2022. Нам даже не дали шанс сыграть стыковые матчи. Было бы здорово попасть на чемпионат мира, потому что на прошлом турнире хорошо выступили.

Думаю, могли пройти поляков, потому что ничем не хуже их. Все мечтали об этом, особенно те, кто еще не играл на чемпионатах мира и Европы. Но такова жизнь. Надеюсь, что все скоро наладится. Застану какой-нибудь турнир.

Думаю, сейчас все равно можно уехать в Европу. Скауты же смотрят. Те же Александр Головин и Алексей Миранчук играют в Европе. Да, они уехали раньше, но сейчас шансы 50 на 50», — приводит слова Сергеева «Р-Спорт».

Напомним, сборную России отстранили от участия в международных турнирах до 2024 года.