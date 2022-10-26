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    Вице-капитан «Шахтера»: У нас был шанс забить второй раз, но и у «Селтика» шансы тоже были

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    Вице-капитан «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал выездную ничью с «Селтиком» (1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

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    Донецкий клуб гарантировал себе третье место в группе F и путевку в Лигу Европы.

    «Игра для нас получилась тяжелой. "Селтик" играл очень хорошо, но мы были терпеливы, дождались своего шанса и забили. Могли бы забить и еще, но это хороший результат для нас.

    У нас был шанс забить второй раз, но и у "Селтика" шансы тоже были, так что, думаю, ничья — справедливый итог. Нас он устроил больше, но обе команды наиграли на ничью.

    Шансы на выход из группы? Почему бы и нет? На старте никто и не думал, что мы способны так играть. Теперь у нас есть возможность продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

    Мы выиграли в первой игре с "Лейпцигом", так что будем бороться за победу и в последней», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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