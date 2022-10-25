начнут матч в 22:00 в группе F Лиги чемпионов, 25.10.2022.

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Селтик» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Селтик» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 2.89 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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