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    «Шахтер» поедет в Глазго за победой

    «Селтик» — «Шахтер». Ставки (к.) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 25 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Шахтер»
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    Марьян Швед
    25 октября, Глазго, 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов — в группе F «Селтик» и донецкий «Шахтер» проведут очную встречу, которая начнется в 22:00 мск. «Селтик» — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 25 Октября 2022 года
    Селтик
  • Лига чемпионов. Группа F
    •  Селтик 22:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Селтик»

    Хозяева с большой долей вероятности покинут турнир, причем на данный момент даже Лига Европы им не светит. «Селтик» набрал только 1 очко и в случае победы все равно останется последним.

    «Кельты» дважды не смогли победить «Лейпциг», уступив сначала 1:3, а затем 0:2. Также «бело-зеленые» проиграли мадридскому «Реалу» 0:3. Единственное очко «Селтик» набрал в матче с «Шахтером», который завершился ничьей 1:1.

    Коэффициенты матча Селтик — Шахтёр Д

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    Что касается последних матчей, то после прошлого поражения в ЛЧ команда одержала 3 победы, обыграв «Хиберниан» (6:1) и «Хартс» (4:3) в чемпионате Англии, а также «Мотеруэлл» (4:0) в Кубке.

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    У хозяев серьезная кадровая потеря — травмирован Каллум Макгрегор. Под вопросом участие форварда Жоты.

    «Шахтер»

    «Горняки» опережают соперника на 4 пункта, так что их устроит даже ничья. Однако команде все еще есть смысл бороться за плей-офф Лиги чемпионов, ведь разрыв с «Лейпцигом» всего один пункт.

    После матчей с мадридским «Реалом» у «Шахтера» очень неплохие шансы. После поражения в Мадриде, гости смогли добиться ничьи (1:1), причем это была первая потеря очков для «галактикос» в этом розыгрыше.

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    • После этого «Шахтер» одержал важную победу в чемпионате Украины над «Динамо» Киев со сетом 3:1. Закрепить успех команда смогла в следующем туре, в котором обыграла «Колос» 3:0.

    Отметим, что «Шахтер» имеет лучшую разницу голов в группе после «Реала», которая составляет +2 (7:5).

    Прогноз и ставка

    «Шахтер» понимает, зачем он едет в Глазго. «Горняки» будут играть на победу, а с таким вполне неплохим уровнем результативности, они могут многое. Соперник пропускает больше всех в группе и забивает крайне мало.

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    К проблемам хозяев стоит добавить потерю Макгрегора, который имеет важное значение в организации игры.

    Букмекеры ставят на «Селтик» — 1.86 против 4.10. Тем не менее списывать со счетом украинский клуб не стоит. Ставка — победа «Шахтера» с форой 0 за 2.89.

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    «Селтик» — «Шахтер»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 25.10.2022. Прогнозы на футбол. «Шахтер» поедет в Глазго за победой
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