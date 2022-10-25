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    Бердыев выиграл спор у «Ростова» в Спортивном арбитражном суде

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    Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев выиграл спор с клубом в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о выплате задолженности по трудовому договору, сообщает сообщает телеграм‑канал юридической группы «Клевер Консалт».

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    «Заседание CAS прошло еще в конце января 2020 года, однако решение в связи с большими задержками, связанными с пандемией, стороны получили лишь в конце августа. Заседание длилось несколько часов, пришлось привести в пример практику CAS и российских судов по подобным делам, а также сослаться на основополагающие правовые принципы, чтобы убедить арбитров CAS в обоснованности своей позиции», — рассказал руководитель спортивной практики «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

    В пользу Бердыева после обращения в палату по разрешению споров за исполнением решения CAS с «Ростова» была взыскана оставшаяся сумма задолженности, от выплаты которой клуб на протяжении длительного времени уклонялся.

    Бердыев работал в «Ростове» с 2014 по 2017 год. Под его руководством команда в сезоне-2015/2016 заняла второе место в чемпионате России.

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