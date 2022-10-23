начнут матч в 14:00 в английском Чемпионшипе, 23.10.2022.

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Суонси» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Кардифф Сити»).

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