Примера. «Реал» встретится с «Севильей», «Бетис» принимает «Атлетико», «Барселона» сыграет с «Атлетиком»

С 22 по 24 октября пройдут матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу

«Райо Вальекано» — «Кадис» 5:1

«Райо Вальекано» на своем поле принимал «Кадис» в рамках 11-го тура Примеры. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:1.

На 42-й минуте встречи с поля был удалён защитник «Кадиса» Исаак Карселен. Через две минуты полузащитник «Райо Вальекано» Иси Паласон успешно реализовал пенальти и открыл счёт. В компенсированное время первого тайма хавбек Альваро Гарсия упрочил преимущество хозяев.

На 61-й минуте полузащитник гостей Рубен Алькарас получил вторую жёлтую карточку, оставив команду вдевятером. На 63-й минуте защитник «Райо Вальекано» Флорьян Лежён довёл счёт до разгромного.

На 79-й минуте четвёртый гол забил форвард хозяев Серхио Камельо. На 82-й минуте защитник «Райо Вальекано» Иван Балиу отправил мяч в собственные ворота. На 87-й минуте был удалён хавбек хозяев Ранди Нтекья. В концовке встречи итоговый счёт установил Лежён, оформивший дубль.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Кадис 5:1 Голы: 1:0 Иси Паласон (пенальти) (44'), 2:0 Альваро Гарсия (45 + 1'), 3:0 Флорьян Лежён (63'), 4:0 Серхио Камельо (79'), 4:1 Иван Балью (автогол) (82'), 5:1 Флорьян Лежён (89') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Флорьян Лежён, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Иси Паласон (Сальва Санчес, 80'), Óscar Valentín (Унаи Лопес, 70'), Сантьяго Комесанья (Пате Сисс, 81'), Альваро Гарсия (Pep Chavarria, 70'), Оскар Трехо (Ранди Нтекья, 64'), Серхио Камельо Кадис: Альваро Негредо (Лукас Перес, 56'), Alex, Brian Ocampo (Choco Lozano, 56'), Рубен Алькарас, Феде Сан Эметерио (Авер Мабиль, 81'), Рубен Собрино (Антонио Бланко, 66'), Альфонсо Эспино, Víctor Chust, Луис Эрнандес, Isaac Carcelén, Херемиас Ледесма Предупреждения: Оскар Трехо (31'), Рубен Собрино (37'), Рубен Алькарас (52'), Рубен Алькарас (61'), Лукас Перес (74') Удаления: Isaac Carcelén (42'), Ранди Нтекья (87')

«Райо Вальекано» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» (7) — на предпоследнем, 19-м месте.

«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»

22 октября 17:15

«Валенсия» — «Мальорка»

22 октября 19:30

«Реал Мадрид» — «Севилья»

22 октября 22:00

«Эспаньол» — «Эльче»

23 октября 15:00

«Бетис» — «Атлетико»

23 октября 17:15

«Вильярреал» — «Альмерия»

23 октября 19:30

«Жирона» — «Осасуна»

23 октября 19:30

«Барселона» — «Атлетик»

23 октября 22:00

«Сельта» — «Хетафе»

24 октября 22:00