начнут матч в 22:00 в Ла Лиге, 18.10.2022.

Последний матч между собой: «Райо Вальекано» — «Атлетико» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Райо Вальекано». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Райо Вальекано»).

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