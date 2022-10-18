«Атлетико» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 октября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» постепенно приближается к дуэту лидеров Примеры. «Матрасники» уже в тройке, но амбиции у клуба быть повыше.

Вот только нужно срочно что-то делать с улучшением реализации. В 9 матчах мадридцы забили всего 15 мячей.

Коэффициенты матча Атлетико — Райо Вальекано 1X2Новым игрокам 1.523.956.90Фрибет$40

В своем последнем поединке «Атлетико» одержал важную викторию. На выезде был минимально обыгран крепкий «Атлетик».

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«Атлетико» традиционно успешно играет с «Райо Вальекано». Шесть последних матчей были выиграны.

«Райо Вальекано»

Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Райо Вальекано» находится на 10 месте с 11 очками в активе.

Правда, дела с атакой у команды обстоят не лучшим образом. В 9 матчах забито всего лишь 10 мячей.

Свой последний поединок «Райо Вальекано» не может записать себе в актив. Дома команда недосчиталась очков в матче с «Хетафе» (0:0).

«Райо Вальекано» не может похвастать стабильностью. К тому же последняя победа над «матрасниками» случилась еще 9 лет назад.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Райо Вальекано» — за 7.00.

«Атлетико» традиционно успешно противостоит «Райо Вальекано» .

Гости не блещут стабильностью результатов.

«Матрасники» сильнее, что и докажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.