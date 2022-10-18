«Атлетико»
«Атлетико» постепенно приближается к дуэту лидеров Примеры. «Матрасники» уже в тройке, но амбиции у клуба быть повыше.
Вот только нужно срочно что-то делать с улучшением реализации. В 9 матчах мадридцы забили всего 15 мячей.
Коэффициенты матча Атлетико — Райо Вальекано
В своем последнем поединке «Атлетико» одержал важную викторию. На выезде был минимально обыгран крепкий «Атлетик».
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«Атлетико» традиционно успешно играет с «Райо Вальекано». Шесть последних матчей были выиграны.
«Райо Вальекано»
Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Райо Вальекано» находится на 10 месте с 11 очками в активе.
Правда, дела с атакой у команды обстоят не лучшим образом. В 9 матчах забито всего лишь 10 мячей.
Свой последний поединок «Райо Вальекано» не может записать себе в актив. Дома команда недосчиталась очков в матче с «Хетафе» (0:0).
«Райо Вальекано» не может похвастать стабильностью. К тому же последняя победа над «матрасниками» случилась еще 9 лет назад.
Прогноз и ставка
На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Райо Вальекано» — за 7.00.
«Атлетико»
Гости не блещут стабильностью результатов.
«Матрасники» сильнее, что и докажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.