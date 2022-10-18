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    «Матрасники» начинают и выигрывают

    «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 18 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Райо Вальекано»
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    Антуан Гризманн
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 октября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Октября 2022 года

    «Атлетико»

    «Атлетико» постепенно приближается к дуэту лидеров Примеры. «Матрасники» уже в тройке, но амбиции у клуба быть повыше.

    Вот только нужно срочно что-то делать с улучшением реализации. В 9 матчах мадридцы забили всего 15 мячей.

    Коэффициенты матча Атлетико — Райо Вальекано

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  • 1.523.956.90Фрибет$40
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    В своем последнем поединке «Атлетико» одержал важную викторию. На выезде был минимально обыгран крепкий «Атлетик».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Атлетико» традиционно успешно играет с «Райо Вальекано». Шесть последних матчей были выиграны.

    «Райо Вальекано»

    Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Райо Вальекано» находится на 10 месте с 11 очками в активе.

    Правда, дела с атакой у команды обстоят не лучшим образом. В 9 матчах забито всего лишь 10 мячей.

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    • Свой последний поединок «Райо Вальекано» не может записать себе в актив. Дома команда недосчиталась очков в матче с «Хетафе» (0:0).

    «Райо Вальекано» не может похвастать стабильностью. К тому же последняя победа над «матрасниками» случилась еще 9 лет назад.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Райо Вальекано» — за 7.00.

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    «Атлетико» традиционно успешно противостоит «Райо Вальекано».

    Гости не блещут стабильностью результатов.

    «Матрасники» сильнее, что и докажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Атлетико» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.10.2022. Прогнозы на футбол. «Матрасники» начинают и выигрывают
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