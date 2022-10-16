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    Труа — Аяччо. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.10.2022 в 16:00 начнется матч в Лиге 1 Труа — Аяччо

    Футбол Лига 1 Труа Аяччо Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Труа и Аяччо начнут матч в 16:00 в Лиге 1, 16.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Труа» — «Аяччо» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Труа»).

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