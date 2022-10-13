В 22:00 13.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Мольде» — «Шэмрок Роверс» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шэмрок Роверс» — «Мольде» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Мольде»).

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