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    Остановит ли «Шэмрок Роверс» «Мольде»?

    «Шэмрок Роверс» — «Мольде». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 4, квартет F, 13 октября 2022 года

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    «Шэмрок Роверс» идет на последнем месте в группе
    «Шэмрок Роверс» в родных стенах примет «Мольде». Встреча 4-го тура в квартете F пройдёт в четверг, 13 октября. Начало — в 22:00 (мск). «Шэмрок Роверс» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 13 Октября 2022 года
    Шэмрок Роверс
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    •  Шэмрок Роверс 22:00 Мольде Мольде
  • Мольде
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    «Шэмрок Роверс»

    Старт ирландцев в еврокубке также можно назвать неудачным. «Шэмрок Роверс» добился аналогичного результата, как и «Мольде».

    В стартовой игре Лиги конференций «Шэмрок Роверс» разошёлся миром со шведским «Юргорденом» (0:0).

    Но во 2-м туре у ирландцев последовало поражение от бельгийского «Гента» (0:3). Затем с аналогичным счетом они проиграли нынешнему сопернику.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Шэмрок Роверс» отстаивает титул чемпиона Ирландии — успешно. Коллектив — лидер внутреннего первенства. «Обручи» опережают основного конкурента «Дерри Сити» на 5 очков.

    «Мольде»

    Неудачный старт в основной сетке Лиги конференций. Речь о норвежском «Мольде». В двух играх скандинавы потерпели 1 поражение и 1 матч завершили вничью.

    Первый бал «Мклуб заработал в матче против бельгийского "Гента" (0:0). Потом последовало поражение от шведского "Юргордена" (2:3).

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  • 05/10/2022

    • В игре против нынешнего соперника команда на своем поле добилась разгромного успеха с результатом 3:0.

    В норвежском первенстве»Мольде« уверенно движется к титулу чемпиона. В 25-м туре MFK с крупным счётом переиграл "Хамкам" (5:0) дома.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — "Мольде" выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Шэмрок Роверс» — «Мольде»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Шэмрок Роверс» «Мольде»?
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