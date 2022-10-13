«Шэмрок Роверс»
Старт ирландцев в еврокубке также можно назвать неудачным. «Шэмрок Роверс» добился аналогичного результата, как и «Мольде».
В стартовой игре Лиги конференций «Шэмрок Роверс» разошёлся миром со шведским «Юргорденом» (0:0).
Но во 2-м туре у ирландцев последовало поражение от бельгийского «Гента» (0:3). Затем с аналогичным счетом они проиграли нынешнему сопернику.
Все прогнозы на Лигу конференций
«Шэмрок Роверс» отстаивает титул чемпиона Ирландии — успешно. Коллектив — лидер внутреннего первенства. «Обручи» опережают основного конкурента «Дерри Сити» на 5 очков.
«Мольде»
Неудачный старт в основной сетке Лиги конференций. Речь о норвежском «Мольде». В двух играх скандинавы потерпели 1 поражение и 1 матч завершили вничью.
Первый бал «Мклуб заработал в матче против бельгийского "Гента" (0:0). Потом последовало поражение от шведского "Юргордена" (2:3).
В игре против нынешнего соперника команда на своем поле добилась разгромного успеха с результатом 3:0.
В норвежском первенстве»Мольде« уверенно движется к титулу чемпиона. В 25-м туре MFK с крупным счётом переиграл "Хамкам" (5:0) дома.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.
Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — "Мольде" выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.