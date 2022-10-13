начнут матч в 19:45 в группе A Лиги Европы, 13.10.2022.

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Будё-Глимт» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 2.07 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Арсенал Лондон»).

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