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    Забивать будут не все

    «Буде-Глимт» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Буде-Глимт» — «Арсенал»
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    Мартин Эдегор
    «Буде-Глимт» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:45 мск. «Буде-Глимт» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 13 Октября 2022 года

    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» находится на втором месте в своем квартете. Правда, столько же очков (4), да еще и матч в запасе имеет ПСВ.

    Главным бичом норвежцев является ненадежная оборона. В трех матчах Лиги Европы команда пропустила 5 мячей.

    Предыдущий тур своего чемпионата «Буде-Глимт» провел продуктивно. Дома команда переиграла «Саннефьерд» (4:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Буде-Глимт» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Правда, в первой встрече с «канонирами» норвежцы выглядело бледно (3:0).

    «Арсенал»

    Эта команда проводит просто таки блестящий отрезок. «Арсенал» лидирует не только в своем квартет Лиги Европы, но и в АПЛ.

    В девяти матчах чемпионата Англии команда Микеля Артеты набрала 24 очка. Последний поединок в рамках АПЛ принес победу над «Ливерпулем» (3:2).

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    • Из кадровых потерь следует отметить Эмиля Смит-Роу. Перспективный игрок давненько угодил в лазарет.

    В плюс «Арсеналу» будет и психологический фактор. Лондонцы имеют серию из пяти побед подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Буде-Глимт» — за 7.80.

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    Норвежцы не столь надежны в обороне. Команда Артеты сейчас выглядит великолепно.

    «Канониры» наверняка будут сконцентрированы как на атаке, так и на надежности своих тылов. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.07.

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    «Буде-Глимт» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут не все
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