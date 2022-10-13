«Буде-Глимт» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:45 мск. «Буде-Глимт» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» находится на втором месте в своем квартете. Правда, столько же очков (4), да еще и матч в запасе имеет ПСВ.

Главным бичом норвежцев является ненадежная оборона. В трех матчах Лиги Европы команда пропустила 5 мячей.

Предыдущий тур своего чемпионата «Буде-Глимт» провел продуктивно. Дома команда переиграла «Саннефьерд» (4:1).

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«Буде-Глимт» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Правда, в первой встрече с «канонирами» норвежцы выглядело бледно (3:0).

«Арсенал»

Эта команда проводит просто таки блестящий отрезок. «Арсенал» лидирует не только в своем квартет Лиги Европы, но и в АПЛ.

В девяти матчах чемпионата Англии команда Микеля Артеты набрала 24 очка. Последний поединок в рамках АПЛ принес победу над «Ливерпулем» (3:2).

Из кадровых потерь следует отметить Эмиля Смит-Роу. Перспективный игрок давненько угодил в лазарет.

В плюс «Арсеналу» будет и психологический фактор. Лондонцы имеют серию из пяти побед подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Буде-Глимт» — за 7.80.

Норвежцы не столь надежны в обороне . Команда Артеты сейчас выглядит великолепно.

«Канониры» наверняка будут сконцентрированы как на атаке, так и на надежности своих тылов. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.07.