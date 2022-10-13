«Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» находится на втором месте в своем квартете. Правда, столько же очков (4), да еще и матч в запасе имеет ПСВ.
Главным бичом норвежцев является ненадежная оборона. В трех матчах Лиги Европы команда пропустила 5 мячей.
Предыдущий тур своего чемпионата «Буде-Глимт» провел продуктивно. Дома команда переиграла «Саннефьерд» (4:1).
«Буде-Глимт» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Правда, в первой встрече с «канонирами» норвежцы выглядело бледно (3:0).
«Арсенал»
Эта команда проводит просто таки блестящий отрезок. «Арсенал» лидирует не только в своем квартет Лиги Европы, но и в АПЛ.
В девяти матчах чемпионата Англии команда Микеля Артеты набрала 24 очка. Последний поединок в рамках АПЛ принес победу над «Ливерпулем» (3:2).
Из кадровых потерь следует отметить Эмиля Смит-Роу. Перспективный игрок давненько угодил в лазарет.
В плюс «Арсеналу» будет и психологический фактор. Лондонцы имеют серию из пяти побед подряд.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Буде-Глимт» — за 7.80.
Норвежцы
«Канониры» наверняка будут сконцентрированы как на атаке, так и на надежности своих тылов. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.07.