В 22:00 13.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Балкани» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Балкани» — «Сивасспор». Коэффициент ставки — 3.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сивасспор»).

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