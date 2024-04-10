Нападающего «Ростова» Мохеби признали лучшим футболистом РПЛ в марте

На официальном сайте РПЛ сообщили, что нападающийпобедил в голосовании за звание лучшего футболиста чемпионата России в марте.

Форвард набрал 45.04% голосов, обогнав своего одноклубника Кирилла Щетинина (3.78%), полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова (35.19%), нападающего «Динамо» Константина Тюкавина (13.73%) и полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича (2.26%).

В марте этого года Мохеби провел 3 матча за «Ростов» в РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал голевую передачу. Форвард отметился дублями в матчах с «Краснодаром» и «Динамо».

После 22-х туров «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. В следующем матче команда Валерия Карпина сыграет против «Факела» 14-го апреля.