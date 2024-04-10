ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Чернышов«Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью
    Все новости спорта

    Нападающего «Ростова» Мохеби признали лучшим футболистом РПЛ в марте

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Локомотив Динамо Сочи
    На официальном сайте РПЛ сообщили, что нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби победил в голосовании за звание лучшего футболиста чемпионата России в марте.

    Мохаммад Мохеби
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммад Мохеби

    Форвард набрал 45.04% голосов, обогнав своего одноклубника Кирилла Щетинина (3.78%), полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова (35.19%), нападающего «Динамо» Константина Тюкавина (13.73%) и полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича (2.26%).

    В марте этого года Мохеби провел 3 матча за «Ростов» в РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал голевую передачу. Форвард отметился дублями в матчах с «Краснодаром» и «Динамо».

  • РПЛ. «Динамо» выбыло из чемпионской гонки
  • Итоги 23-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • После 22-х туров «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. В следующем матче команда Валерия Карпина сыграет против «Факела» 14-го апреля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли ПСЖ с «Барселоной»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Огорчит ли «Атлетико» «Дортмунд»?
  • «Атлетико» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бенфика — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры