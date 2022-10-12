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    «Ливерпуль» забил семь мячей «Рейнджерс», у Салаха хет-трик

    «Рейнджерс» — «Ливерпуль»: счет матча 1:7, обзор голов

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    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рейнджерс» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:7.

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. Тавернье отобрал мяч у Карвалью на чужой половине поля и отдал передачу на Джека, который выполняет пас на ход Эрфилду. Тот убежал к линии штрафной и отправил мяч под левую штангу.

    На 24-й минуте Цимикас навесил с углового к ближнему углу вратарской «Рейнджерс», где Фирмино выиграл верховую борьбу у Тавернье и резко пробил головой под ближнюю штангу.

    На 55-й минуте Гомес набрал скорость на правом фланге и прострелил в центр штрафной хозяев, где Фирмино, опередив Кинга, послал мяч в правый угол ворот, попав Макгрегору между ног.

    На 66-й минуте Фабиньо перехватил мяч у центрального круга, Карвалью с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Фирмино сбросил мяч на левый угол штрафной площади Нуньесу, а Дарвин грамотно пробил под правую штангу.

    На 76-й минуте Эллиотт разогнал очередную атаку по правой половине поля и выполнил не самый лучший пас к радиусу штрафной площади. Жота всё же смог протолкнуть мяч на правый угол штрафной площади, а уже оттуда Салах удачно пробил в левый угол ворот.

    На 80-й минуте игроки «Ливерпуля» разогнали атаку по правому флангу, где грамотно поработали Алькантара и Фабиньо. Далее последовала передача к радиусу штрафной площади, Жота сбросил мяч к правому углу штрафной площади на Салаха, а Мохамед на исполнение пробил точно в ближний угол ворот.

    Спустя минуту Жота вновь выполнил хороший заброс к правому углу штрафной площади на Салаха, Мохамед обработал мяч и из-под Баришича прекрасно пробил под левую штангу.

    На 89-й минуте Тьягу выполнил проникающую передачу на левый угол штрафной площади на Салаха, Мохамед отправил мяч в центр к линии вратарской на Жоту, Макгрегор бросился в ноги Диогу и не дал тому пробить по воротам. Но мяч отскочил на правый угол штрафной площади, а уже оттуда Эллиотт спокойно отправил его в сетку.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Глазго Рейнджерс — Ливерпуль 1:7
    Голы: 1:0 Скотт Эрфилд (17'), 1:1 Роберто Фирмино (24'), 1:2 Роберто Фирмино (55'), 1:3 Дарвин Нуньес (66'), 1:4 Мохамед Салах (75'), 1:5 Мохамед Салах (80'), 1:6 Мохамед Салах (81'), 1:7 Харви Эллиотт (87') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон (Leon Thomas King, 45'), Бен Дэвис, Борна Баришич, Райан Джек (Стивен Дэвис, 60'), Крис Башам, Fashion Sakala (Рабби Матондо, 77'), Скотт Эрфилд, Райан Кент (Скотт Райт, 77'), Antonio Colak (Альфредо Морелос, 77') Ливерпуль: Дарвин Нуньес (Мохамед Салах, 68'), Роберто Фирмино (Диогу Жота, 73'), Fabio Carvalho, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Тьяго Алькантара, 68'), Харви Эллиотт, Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 68'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате (Джеймс Милнер, 79'), Джо Гомес, Алисон Предупреждение: Джо Гомес (90')

    «Ливерпуль» занимает 2-е место в группе А — 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте.

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