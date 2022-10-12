«Рейнджерс» — «Ливерпуль»: счет матча 1:7, обзор голов

Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. Тавернье отобрал мяч у Карвалью на чужой половине поля и отдал передачу на Джека, который выполняет пас на ход Эрфилду. Тот убежал к линии штрафной и отправил мяч под левую штангу.
На 24-й минуте Цимикас навесил с углового к ближнему углу вратарской «Рейнджерс», где Фирмино выиграл верховую борьбу у Тавернье и резко пробил головой под ближнюю штангу.
На 55-й минуте Гомес набрал скорость на правом фланге и прострелил в центр штрафной хозяев, где Фирмино, опередив Кинга, послал мяч в правый угол ворот, попав Макгрегору между ног.
На 66-й минуте Фабиньо перехватил мяч у центрального круга, Карвалью с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Фирмино сбросил мяч на левый угол штрафной площади Нуньесу, а Дарвин грамотно пробил под правую штангу.
На 76-й минуте Эллиотт разогнал очередную атаку по правой половине поля и выполнил не самый лучший пас к радиусу штрафной площади. Жота всё же смог протолкнуть мяч на правый угол штрафной площади, а уже оттуда Салах удачно пробил в левый угол ворот.
На 80-й минуте игроки «Ливерпуля» разогнали атаку по правому флангу, где грамотно поработали Алькантара и Фабиньо. Далее последовала передача к радиусу штрафной площади, Жота сбросил мяч к правому углу штрафной площади на Салаха, а Мохамед на исполнение пробил точно в ближний угол ворот.
Спустя минуту Жота вновь выполнил хороший заброс к правому углу штрафной площади на Салаха, Мохамед обработал мяч и из-под Баришича прекрасно пробил под левую штангу.
На 89-й минуте Тьягу выполнил проникающую передачу на левый угол штрафной площади на Салаха, Мохамед отправил мяч в центр к линии вратарской на Жоту, Макгрегор бросился в ноги Диогу и не дал тому пробить по воротам. Но мяч отскочил на правый угол штрафной площади, а уже оттуда Эллиотт спокойно отправил его в сетку.
«Ливерпуль» занимает 2-е место в группе А — 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте.