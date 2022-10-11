В 22:00 11.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 3.10 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шахтёр Д»).

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