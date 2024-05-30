30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер» Майами и «Атланта Юнайтед». Начало игры — в 02:30 мск. «Интер» Майами — «Атланта Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интер» Майами

Турнирное положение: «Интер» Майами по итогам 16 матчей занимает первую позицию Восточной конференции с 34 очками. Он забил 38 мячей и пропустил 21.

Команда опережает на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Цинциннати», который сыграл на один поединок меньше.

Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На чужом поле они переиграли «Ванкувер» (2:1).

Эта победа стала второй кряду в поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Боргелин, Фрейре, Робинсон, Фариас, Фрай, Гомес — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках МЛС) «Цинциннати» выиграл семь раз при одной ничьей.

Столь успешная форма позволяет франчайзу быть лидером в конференции, но для того, чтобы удержаться на вершине ему важно продолжать выигрывать.

Луис Суарес — лучший бомбардир команды в лиге с 11 голами.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» занимает 12-е место с разницей мячей 17-17.

Команда на пять баллов отстает от зоны плей-офф — девятой строчки. При этом его отрыв от последней позиции составляет шесть пунктов.

Последние матчи: гости в последней игре на своем поле потерпели поражение от «Лос-Анджелеса» (0:1) в МЛС.

Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию франчайза из двух поединкаов, которые также пришлись на МЛС и Открытый кубок США.

Не сыграют: Кобб, Якумакис, Волфф — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Атланта Юнайтед» одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой клубу будет сложно попасть в плей-офф, однако успех в грядушей игре позволит рассчитывать на прогресс.

Гиоргос Якумакис — лучший бомбардир команды в лиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в 15 из 18 последних матчей «Интер» Майами было забито больше 2,5 голов

в 10 из 12 последних матчей «Интер» Майами забивали обе команды

в четырех последних матчах «Атланты Юнайтед» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 5.00, победа «Атланты» Юнайтед — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.

Прогноз: в 10 из 12 последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в девяти из 11 последних их матчей забивали больше 2,5 голов.

При этом в четырех последних матчах гостей ни один из этих раскладов не сыграл, но в данном случае фактор фаворита обещает стать решающим.

Ставка: обе команды и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в трех последних их матчах был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Интер» Майами не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.25