«Интер» Майами
Турнирное положение: «Интер» Майами по итогам 16 матчей занимает первую позицию Восточной конференции с 34 очками. Он забил 38 мячей и пропустил 21.
Команда опережает на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Цинциннати», который сыграл на один поединок меньше.
Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На чужом поле они переиграли «Ванкувер» (2:1).
Эта победа стала второй кряду в поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Боргелин, Фрейре, Робинсон, Фариас, Фрай, Гомес — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках МЛС) «Цинциннати» выиграл семь раз при одной ничьей.
Столь успешная форма позволяет франчайзу быть лидером в конференции, но для того, чтобы удержаться на вершине ему важно продолжать выигрывать.
Луис Суарес — лучший бомбардир команды в лиге с 11 голами.
«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» занимает 12-е место с разницей мячей 17-17.
Команда на пять баллов отстает от зоны плей-офф — девятой строчки. При этом его отрыв от последней позиции составляет шесть пунктов.
Последние матчи: гости в последней игре на своем поле потерпели поражение от «Лос-Анджелеса» (0:1) в МЛС.
Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию франчайза из двух поединкаов, которые также пришлись на МЛС и Открытый кубок США.
Не сыграют: Кобб, Якумакис, Волфф — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Атланта Юнайтед» одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что с такой формой клубу будет сложно попасть в плей-офф, однако успех в грядушей игре позволит рассчитывать на прогресс.
Гиоргос Якумакис — лучший бомбардир команды в лиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в 15 из 18 последних матчей «Интер» Майами было забито больше 2,5 голов
- в 10 из 12 последних матчей «Интер» Майами забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Атланты Юнайтед» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 5.00, победа «Атланты» Юнайтед — в 5.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.
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Прогноз: в 10 из 12 последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в девяти из 11 последних их матчей забивали больше 2,5 голов.
При этом в четырех последних матчах гостей ни один из этих раскладов не сыграл, но в данном случае фактор фаворита обещает стать решающим.
Ставка: обе команды и тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в трех последних их матчах был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Интер» Майами не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.25