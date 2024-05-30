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    «Остин» наконец-то обыграет «Портленд Тимберс»

    «Остин» — «Портленд Тимберс». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, регулярный чемпионата МЛС, 30 мая 2024 года

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    «Остин»
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Остин» на своем поле примет «Портленд Тимберс». Игра состоится 30 мая и начнется в 03:30 по мск. «Остин» — «Портленд Тимберс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Мая 2024 года

    Остин

  • США. MLS
    •  Остин 03:30 Портленд Тимберс

    Портленд Тимберс

  • Портленд
    •

    «Остин»

    Турнирное положение: Коллектив из штата Техас с 23 очками сейчас идет на пятой позиции на Западе. От лидера он отстает на шесть пунктов.

    «Остин» за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, пять встреч свел вничью и четыре раза проиграл, забил 20 мячей, а пропустил на два гола меньше.

    Последние матчи: «Зелено-черные» в своей последнем проведенном поединке расписали гостевую мировую с «Сан-Хосе» 1:1, а перед этим выиграли две игры кряду, поочередно одолев на своем поле «Хьюстон Динамо» 1:0 и «Канзас Сити» 3:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Остин» весьма неплохо провел свои семь предыдущих матчей чемпионата, проиграв за это время лишь в одном случае. Также за этот период коллектив еще расписал две мировые и добился четырех викторий. И за весь этот отрезок команда только в одном случае уходила с поля без забитого гола.

    «Портленд Тимберс»

    Турнирное положение: Коллектив из штата Орегон с 16 баллами находится на десятой позиции в Восточной конференции и на пункт отстает от зоны плей-офф.

    «Портленд Тимберс» смогла выиграть четыре поединка из 15 проведенных, четыре встречи свел вничью и семь раз уступал, разница мячей — 28:30.

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    • Последние матчи: «Дровосеки» вышли победителями из своей последней проведенной игры, одолев дома «Канзас Сити» со счетом 2:1, туром же ранее они с таким же результатом на выезде уступили «Миннесоте».

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Портленд Тимберс» за прошедшие три поединка смог выиграть два из них, побеждая каждый раз дома, и раз проиграл на выезде. До этого же периода коллектив имел 9-матчевую безвыигрышную серию, в которой потерпел шесть фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Остин» вышел победителем из пяти предыдущих домашних встреч

    • «Портленд Тимберс» в гостях проиграл пять из семи минувших игр при двух ничьих

    • «Портленд Тимберс» выиграл у «Остина» в четырех из пяти последних очных противостояний и раз еще была ничья

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Остина» — 2.01, победа «Портленд Тимберс» — 3.52, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.24 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Остин», который великолепно выступает в родных стенах, сможет прервать негативную серию против предстоящего противника и наконец-то обыграет его.

    Рекомендуемая ставка: победа «Остина» за 2.01.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом матче будет верховой тотал, так как в своих последних отрезках данные команды выдавали в основном результативные игры.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.03.

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    «Остин» — «Портленд Тимберс». В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Остин» на своем поле примет «Портленд Тимберс». Игра состоится 30 мая и начнется в 03:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Остин» — «Портленд Тимберс» с коэффициентом 2.01.
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