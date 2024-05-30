В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Остин» на своем поле примет «Портленд Тимберс». Игра состоится 30 мая и начнется в 03:30 по мск. «Остин» — «Портленд Тимберс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Остин»

Турнирное положение: Коллектив из штата Техас с 23 очками сейчас идет на пятой позиции на Западе. От лидера он отстает на шесть пунктов.

«Остин» за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, пять встреч свел вничью и четыре раза проиграл, забил 20 мячей, а пропустил на два гола меньше.

Последние матчи: «Зелено-черные» в своей последнем проведенном поединке расписали гостевую мировую с «Сан-Хосе» 1:1, а перед этим выиграли две игры кряду, поочередно одолев на своем поле «Хьюстон Динамо» 1:0 и «Канзас Сити» 3:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Остин» весьма неплохо провел свои семь предыдущих матчей чемпионата, проиграв за это время лишь в одном случае. Также за этот период коллектив еще расписал две мировые и добился четырех викторий. И за весь этот отрезок команда только в одном случае уходила с поля без забитого гола.

«Портленд Тимберс»

Турнирное положение: Коллектив из штата Орегон с 16 баллами находится на десятой позиции в Восточной конференции и на пункт отстает от зоны плей-офф.

«Портленд Тимберс» смогла выиграть четыре поединка из 15 проведенных, четыре встречи свел вничью и семь раз уступал, разница мячей — 28:30.

Последние матчи: «Дровосеки» вышли победителями из своей последней проведенной игры, одолев дома «Канзас Сити» со счетом 2:1, туром же ранее они с таким же результатом на выезде уступили «Миннесоте».

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Портленд Тимберс» за прошедшие три поединка смог выиграть два из них, побеждая каждый раз дома, и раз проиграл на выезде. До этого же периода коллектив имел 9-матчевую безвыигрышную серию, в которой потерпел шесть фиаско.

Статистика для ставок

«Остин» вышел победителем из пяти предыдущих домашних встреч

«Портленд Тимберс» в гостях проиграл пять из семи минувших игр при двух ничьих

«Портленд Тимберс» выиграл у «Остина» в четырех из пяти последних очных противостояний и раз еще была ничья

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Остина» — 2.01, победа «Портленд Тимберс» — 3.52, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.24 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Остин», который великолепно выступает в родных стенах, сможет прервать негативную серию против предстоящего противника и наконец-то обыграет его.

Рекомендуемая ставка: победа «Остина» за 2.01.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом матче будет верховой тотал, так как в своих последних отрезках данные команды выдавали в основном результативные игры.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.03.