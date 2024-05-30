Спортинг Канзас Сити
Ванкувер Уайткэпс
«Спортинг Канзас-Сити»
Турнирное положение: Канзасцы откровенно проваливают нынешний чемпионат. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Спортинг Канзас-Сити» в 14 матчах добыл всего 2 виктории. Да и пропустила команда уже 26 мячей.
Спортинг Канзас Сити — Ванкувер Уайткэпс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спортинг Канзас-Сити» уступил «Портленд Тимберс» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг Канзас-Сити» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.
До последней неудачи канзасцы разгромили «Талсу» (4:0). А вот «Остину» команда уступила драматично (2:3).
Не сыграют: Мемо Родригес — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне «Спортинг Канзас-Сити» пытается подняться со дна турнирной таблицы. Зато забила команда уже 22 мяча в 14 матчах.
Матчи против «Ванкувера» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Спортинг Канзас-Сити» выиграл 2 раза при 2 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и «Ванкуверу» они не проигрывали 2 года.
«Ванкувер»
Турнирное положение: «Ванкувер» текущий чемпионат проводит на своем уровне. Команда ныне расположилась на 7 месте турнирной таблицы своей конференции.
Притом, что «Ванкувер» выиграл всего в 5 матчах из 14. Да и забивает команда на уровне середняка лиги: 20 мячей в 14 встречах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда не разжилась даже баллом. «Ванкувер» уступил «Интеру Майами» (1:2).
Поединок с «Кавалри» команда провела не лучшим образом (0:1). А вот встреча с «Сиэтл Саундерс» завершилась ничьей (1:1).
В пяти последних матчах «Ванкувер» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили всего 2 мяча, пропустив 8.
Не сыграют: Дамир Крейлач, Сэм Адекугбе — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ванкувер» выглядит печально. Уже 5 матчей кряду команда не побеждает.
При этом «Ванкувер» в среднем пропускает чуть более гола за матч. В 14 матчах в воротах команды побывало 17 мячей.
Команда сейчас пребывает в психологической яме. Серия последних неудач несколько ухудшили турнирное положение «Ванкувера».
Наверняка номинальные гости постараются сыграть вторым номером. Да и оппонент отнюдь не блещет стабильностью.
Статистика для ставок
- «Ванкувер» почти 2 года не обыгрывает канзасцев
- «Ванкувер» не побеждает 5 матчей кряду
- «Спортинг Канзас-Сити» выиграл лишь в 2 матчах чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг Канзас-Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.74 и 2.10.
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Прогноз: «Ванкувер» в последних матчах испытывает явный кризис жанра.
Канзасцы явно постараются подняться повыше в таблице, к тому же соперник находится на спаде.
Ставка: Победа «Спортинг Канзас-Сити» за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить получится лишь у одной из команд.
Ставка: Обе не забьют за 2.27