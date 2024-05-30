30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Спортинг Канзас-Сити» и «Ванкувер». Начало игры — в 03:30 мск. «Спортинг Канзас-Сити» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спортинг Канзас-Сити»

Турнирное положение: Канзасцы откровенно проваливают нынешний чемпионат. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Спортинг Канзас-Сити» в 14 матчах добыл всего 2 виктории. Да и пропустила команда уже 26 мячей.

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Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спортинг Канзас-Сити» уступил «Портленд Тимберс» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг Канзас-Сити» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

До последней неудачи канзасцы разгромили «Талсу» (4:0). А вот «Остину» команда уступила драматично (2:3).

Не сыграют: Мемо Родригес — дисквалифицирован.

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Состояние команды: ныне «Спортинг Канзас-Сити» пытается подняться со дна турнирной таблицы. Зато забила команда уже 22 мяча в 14 матчах.

Матчи против «Ванкувера» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Спортинг Канзас-Сити» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и «Ванкуверу» они не проигрывали 2 года.

«Ванкувер»

Турнирное положение: «Ванкувер» текущий чемпионат проводит на своем уровне. Команда ныне расположилась на 7 месте турнирной таблицы своей конференции.

Притом, что «Ванкувер» выиграл всего в 5 матчах из 14. Да и забивает команда на уровне середняка лиги: 20 мячей в 14 встречах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда не разжилась даже баллом. «Ванкувер» уступил «Интеру Майами» (1:2).

Поединок с «Кавалри» команда провела не лучшим образом (0:1). А вот встреча с «Сиэтл Саундерс» завершилась ничьей (1:1).

В пяти последних матчах «Ванкувер» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили всего 2 мяча, пропустив 8.

Не сыграют: Дамир Крейлач, Сэм Адекугбе — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ванкувер» выглядит печально. Уже 5 матчей кряду команда не побеждает.

При этом «Ванкувер» в среднем пропускает чуть более гола за матч. В 14 матчах в воротах команды побывало 17 мячей.

Команда сейчас пребывает в психологической яме. Серия последних неудач несколько ухудшили турнирное положение «Ванкувера».

Наверняка номинальные гости постараются сыграть вторым номером. Да и оппонент отнюдь не блещет стабильностью.

Статистика для ставок

«Ванкувер» почти 2 года не обыгрывает канзасцев

«Ванкувер» не побеждает 5 матчей кряду

«Спортинг Канзас-Сити» выиграл лишь в 2 матчах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг Канзас-Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.74 и 2.10.

Прогноз: «Ванкувер» в последних матчах испытывает явный кризис жанра.

Канзасцы явно постараются подняться повыше в таблице, к тому же соперник находится на спаде.

Ставка: Победа «Спортинг Канзас-Сити» за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить получится лишь у одной из команд.

Ставка: Обе не забьют за 2.27