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    И снова будет результативно?

    «Шахтер» — «Реал». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Реал»
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    «Реал» — «Шахтер»
    Во вторник, 11 октября, в Варшаве на стадионе Войска Польского донецкий «Шахтер» сыграет с мадридским «Реалом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по мск. «Шахтер» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 11 Октября 2022 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Шахтер»

    В прошлом сезоне чемпионат Украины не был доигран. Но так как как на момент остановки донецкий клуб находился на первой строчке турнирной таблицы, то он получил билет в групповой этап Лиги чемпионов.

    Старт в главном еврокубке прошел успешно. После выездного успеха в дуэли с «РБ Лейпциг» 4:1, «оранжево-черные» сыграли вничью с «Селтиком» 1:1, после чего достойно проиграли на выезде «Реалу» 1:2.

    Коэффициенты матча Шахтёр Д — Реал Мадрид

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    С четырьмя набранными баллами «горняки» после первого круга занимают второе место, но преследователи отстают совсем незначительно, так что теперь любая потеря очков может отбросить их вниз.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В турнире Премьер-Лиги Украины на счету «кротов» четыре победы и ничья, что позволяет коллективу находится на первой строке, но преследователи идут совсем рядом.

    «Реал»

    В прошлом сезоне «Реал» выиграл все, о чем можно только мечтать. Он стал чемпионом Примеры и выиграл Лигу чемпионов. Новый сезон от также начал с завоевания трофея, победив в Суперкубке УЕФА.

    В этом розыгрыше самого главного еврокубка мадридский коллектив — главный фаворит группы, да и всего турнира в целом. В квартете он является лидером, выиграв все три проведенные встречи.

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  • 05/10/2022

    • На старте «сливочные» разгромили в гостях «Селтик» со счетом 3:0, затем дома справились с «РБ Лейпциг» 2:0, а накануне переиграли на своем поле предстоящего противника со счетом 2:1.

    После этого «Реал» обыграл в выездном поединке «Хетафе» 1:0 в чемпионате Испании и остался на второй позиции в турнирке, уступая первой «Барселоне» только по дополнительным показателям.

    На счету этих клубов семь очных встреч, пять из которых выиграл «Реал» и дважды сильнее были украинцы. Причем все игры носили верховой характер.

    Прогноз и ставка на «Шахтер» — «Реал»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Шахтера» дают — 4.98, ничья оценена — в 4.12.

    В этой дуэли мы также ждем от соперников обилия голов, ведь «Реал» уже три года подряд играет против «горняков» в одной группе.

    При этом все поединки, как упоминалось выше, завершались результативно.

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    «Шахтер» — «Реал»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. И снова будет результативно?
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