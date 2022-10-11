Во вторник, 11 октября, в Варшаве на стадионе Войска Польского донецкий «Шахтер» сыграет с мадридским «Реалом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по мск. «Шахтер» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер»

В прошлом сезоне чемпионат Украины не был доигран. Но так как как на момент остановки донецкий клуб находился на первой строчке турнирной таблицы, то он получил билет в групповой этап Лиги чемпионов.

Старт в главном еврокубке прошел успешно. После выездного успеха в дуэли с «РБ Лейпциг» 4:1, «оранжево-черные» сыграли вничью с «Селтиком» 1:1, после чего достойно проиграли на выезде «Реалу» 1:2.

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С четырьмя набранными баллами «горняки» после первого круга занимают второе место, но преследователи отстают совсем незначительно, так что теперь любая потеря очков может отбросить их вниз.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В турнире Премьер-Лиги Украины на счету «кротов» четыре победы и ничья, что позволяет коллективу находится на первой строке, но преследователи идут совсем рядом.

«Реал»

В прошлом сезоне «Реал» выиграл все, о чем можно только мечтать. Он стал чемпионом Примеры и выиграл Лигу чемпионов. Новый сезон от также начал с завоевания трофея, победив в Суперкубке УЕФА.

В этом розыгрыше самого главного еврокубка мадридский коллектив — главный фаворит группы, да и всего турнира в целом. В квартете он является лидером, выиграв все три проведенные встречи.

На старте «сливочные» разгромили в гостях «Селтик» со счетом 3:0, затем дома справились с «РБ Лейпциг» 2:0, а накануне переиграли на своем поле предстоящего противника со счетом 2:1.

После этого «Реал» обыграл в выездном поединке «Хетафе» 1:0 в чемпионате Испании и остался на второй позиции в турнирке, уступая первой «Барселоне» только по дополнительным показателям.

На счету этих клубов семь очных встреч, пять из которых выиграл «Реал» и дважды сильнее были украинцы. Причем все игры носили верховой характер.

Прогноз и ставка на «Шахтер» — «Реал»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают — 1.74.

На викторию «Шахтера» дают — 4.98, ничья оценена — в 4.12.

В этой дуэли мы также ждем от соперников обилия голов, ведь «Реал» уже три года подряд играет против «горняков» в одной группе.

При этом все поединки, как упоминалось выше, завершались результативно.