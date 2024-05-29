ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер» впервые в истории стал чемпионом ГерманииИсторический «Байер» и провальная «Бавария»: итоги сезона в Бундеслиге «Манчестер Сити»Бенефис «Манчестер Сити», прощание Клоппа с Туманным Альбионом. Итоги сезона АПЛ 2023/2024 Матвей Сафонов — голкипер «Краснодара»Трансферный дайджест. 21-27 мая
  • 21:45
    • Котов одолел Норри в первом круге «Ролан Гаррос»
  • 21:41
    • «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» и увеличил преимущество в серии
  • 19:47
    • Хачанов пробился во второй круг «Ролан Гаррос»
  • 19:44
    • Надаль проиграл Звереву в первом круге «Ролан Гаррос»
  • 19:22
    • Павлюченкова победила Удварди и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
  • 18:58
    • В «Астон Вилле» сообщили о продлении контракта с Унаи Эмери
  • 16:17
    • Свентек разгромила соперницу на старте «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    «Пахтакор» возьмет Суперкубок

    «Пахтакор» — «Насаф». Ставка (к. 2.86) и прогноз на футбол, Суперкубок Узбекистана, 29 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Пахтакор Прогнозы на Насаф
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Насаф»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Драган Черан
    29 мая в финале Суперкубка Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Насаф». Начало игры — в 13:00 мск. «Пахтакор» — «Насаф»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцы в чемпионате Узбекистана, мягко говоря, не преуспевают. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пахтакор» лишь 3 раза победил в нынешнем сезоне. Правда, отставание от лидера составляет всего 4 очка.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова потеряла очки. Подопечные Максима Шацких не сумели одолеть «Кызылкум» (1:1).

    А вот до того команда расписала мировую с самаркандским «Динамо» (1:1). Причем до этих ничьих ташкентцы выиграли 2 раза подряд.

    В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Пахтакор» забил 10 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и средняя результативность не доходит до 2 голов за матч.

    Матчи против «Насафа» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков ташкентцы проиграли 2 раза при 2 паритетах.

    Несомненно, «Пахтакор» постарается добыть трофей. Вот только последняя победа над «Насафом» случилась еще 2 года назад.

    «Насаф»

    Турнирное положение: Эта команда борется за чемпионский титул. Ныне «Насаф» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Насаф» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера чемпионата «Навбахора». Плюс команда еще ни разу не уступила.

  • Новый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • Подводим краткие итоги чемпионской гонки сезона РПЛ 2023/24
  • 25/05/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла взять три очка. «Насаф» не смог одолеть самаркандское «Динамо» (1:1).

    А вот до того команда нанесла поражение «Сурхану» (1:0). Правда, «Бунедкор» обыграть не удалось — 0:0.

    Забивает команда в среднем чуть более гола за матч. Однако «Насаф» взял моду терять очки на ровном месте…

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Насаф» выглядит недостаточно убедительно. Да и реализацию надо поправлять!

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Зато оборона команды действует монолитно. «Насаф» пропустил в свои ворота 6 раз в 8 поединках узбекского чемпионата.

    Более того, «Насаф» уже 2 года не проигрывает ташкентцам. Да и вообще, команда способна поднатореть в плане реализации.

    Нет сомнений, что номинальные гости не боятся команду Шацких. Плюс оппонент нынче переживает не самые лучшие времена.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» уже 2 года не может обыграть «Насаф»

    • Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч

    • «Насаф» еще не проиграл ни разу в чемпионате

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 2.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.46 и 1.51.

    Прогноз: Команда Шацких намерена исправиться за неудачи в чемпионате.

    «Пахтакор» давненько не обыгрывал «Насаф», да и опытный форвард Драган Черан должен сказать свое веское слово.

    Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.86.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

    Ставка: Обе забьют за 2.01

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Коритиба Парана — Операрио Ферровиарио
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Унион Санта-Фе — Барракас Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ботафого Сан-Паулу — Новоризонтино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Платенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аваи — Гойяс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Френх — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нисиока — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Де Минор — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Андреева — Бектас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Азаренко — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Этчеверри — Казо
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашеро — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пахтакор» — «Насаф». 29 мая в финале Суперкубка Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Насаф». Начало игры — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Насаф» с коэффициентом 2.86.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры