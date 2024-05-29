29 мая в финале Суперкубка Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Насаф». Начало игры — в 13:00 мск. «Пахтакор» — «Насаф»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы в чемпионате Узбекистана, мягко говоря, не преуспевают. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» лишь 3 раза победил в нынешнем сезоне. Правда, отставание от лидера составляет всего 4 очка.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова потеряла очки. Подопечные Максима Шацких не сумели одолеть «Кызылкум» (1:1).

А вот до того команда расписала мировую с самаркандским «Динамо» (1:1). Причем до этих ничьих ташкентцы выиграли 2 раза подряд.

В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Пахтакор» забил 10 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и средняя результативность не доходит до 2 голов за матч.

Матчи против «Насафа» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков ташкентцы проиграли 2 раза при 2 паритетах.

Несомненно, «Пахтакор» постарается добыть трофей. Вот только последняя победа над «Насафом» случилась еще 2 года назад.

«Насаф»

Турнирное положение: Эта команда борется за чемпионский титул. Ныне «Насаф» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Насаф» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера чемпионата «Навбахора». Плюс команда еще ни разу не уступила.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла взять три очка. «Насаф» не смог одолеть самаркандское «Динамо» (1:1).

А вот до того команда нанесла поражение «Сурхану» (1:0). Правда, «Бунедкор» обыграть не удалось — 0:0.

Забивает команда в среднем чуть более гола за матч. Однако «Насаф» взял моду терять очки на ровном месте…

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Насаф» выглядит недостаточно убедительно. Да и реализацию надо поправлять!

Зато оборона команды действует монолитно. «Насаф» пропустил в свои ворота 6 раз в 8 поединках узбекского чемпионата.

Более того, «Насаф» уже 2 года не проигрывает ташкентцам. Да и вообще, команда способна поднатореть в плане реализации.

Нет сомнений, что номинальные гости не боятся команду Шацких. Плюс оппонент нынче переживает не самые лучшие времена.

Статистика для ставок

«Пахтакор» уже 2 года не может обыграть «Насаф»

Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч

«Насаф» еще не проиграл ни разу в чемпионате

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 2.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.46 и 1.51.

Прогноз: Команда Шацких намерена исправиться за неудачи в чемпионате.

«Пахтакор» давненько не обыгрывал «Насаф», да и опытный форвард Драган Черан должен сказать свое веское слово.

Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.01