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    Три очка для «Орландо Сити»?

    «Чикаго Файр» — «Орландо Сити». Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, МЛС, 30 мая 2024 года

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    «Орландо Сити»
    30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Чикаго Файр» и «Орландо Сити». Начало игры — в 03:30 мск. «Чикаго Файр» — «Орландо Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Мая 2024 года

    Чикаго Файр

  • Чикаго
    •  Чикаго Файр 03:30 Орландо Сити

    Орландо Сити

  • Орландо
    •

    «Чикаго Файр»

    Турнирное положение: Чикагцы откровенно проваливают нынешний сезон. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Чикаго Файр» в 15 матчах добыл всего 2 виктории. Да и пропустила команда уже 27 мячей.

    Чикаго Файр — Орландо Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Чикаго Файр» расписал мировую с «Ди Си Юнайтед» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чикаго Файр» потерпел 4 поражения. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.

    До последней ничьей команда проиграла четырежды подряд. Да и забивают чикагцы в среднем менее гола за матч.

    Не сыграют: Чейс Гаспер, Тобиас Салквист — травмированы. Аллан Аригони — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Чикаго Файр» ходит в аутсайдерах Восточной конференции. Да и проиграла команда в 8 матчах МЛС.

    Матчи против «Орландо Сити» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Чикаго Файр» уступил четырежды при одной ничьей.

    Наверняка номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Чикагцы не побеждают уже полтора месяца.

    «Орландо Сити»

    Турнирное положение: «Орландо Сити» текущий чемпионат проводит на своем уровне. Команда ныне расположилась на 10 месте турнирной таблицы своей конференции.

    Притом, что «Орландо Сити» выиграл всего в 4 матчах из 14. Да и забивает команда в среднем гол за матч: 15 мячей в 14 встречах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата команда не разжилась очками. «Орландо Сити» уступил «Коламбус Крю» (0:2).

    Зато до того команда не проигрывала 3 матча кряду. Более того, в двух последних ее ворота остались сухими.

    В пяти последних матчах «Орландо Сити» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили всего 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Майкл Халлидэй — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Орландо Сити» выглядит достаточно выгодно. Да и ресурсы для подъема в зону плей-офф имеются.

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    При этом «Орландо Сити» имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 14 матчах в воротах команды побывало 22 мяча.

    Команда чередует успешные поединки с бледными. Да и в последних матчах явно поднаторела в плане надежности тылов.

    Наверняка номинальные гости будут активны в атаке. Тем паче, тылы соперника сверхнадежными не назовешь.

    Статистика для ставок

    • «Орландо Сити» почти 3 года не проигрывает чикагцам

    • «Чикаго Файр» не побеждает 8 матчей кряду

    • «Чикаго Файр» выиграл лишь в 2 матчах чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чикаго Файр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.84 и 1.97.

    Прогноз: «Чикаго Файр» в последних матчах явно не блещет искрометными результатами.

    «Орландо Сити» явно постарается подняться в зону плей-офф, к тому же соперник находится на спаде.

    Ставка: Победа «Орландо Сити» за 2.64.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить получится лишь у одной из команд.

    Ставка: Обе не забьют за 2.18

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    «Чикаго Файр» — «Орландо Сити». 30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Чикаго Файр» и «Орландо Сити». Начало игры — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Чикаго Файр» — «Орландо Сити» с коэффициентом 2.64.
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