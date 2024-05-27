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    У Джоковича будут проблемы даже на старте «Ролан Гаррос»?

    Джокович — Эрбер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 27 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Эрбер
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Джокович — Эрбер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джокович

    Готов ли Новак бороться за титул? На данный момент это одна из главных интриг французского мэйджора.

    Обычно ответ на этот вопрос очевиден, однако сейчас нельзя не учитывать несколько важных моментов.

    Первый: в текущем сезоне Джокович до сих пор не выиграл ни одного турнира. Более того, он до сих пор ни разу не играл в финале.

    Второй: несколько дней назад первая ракетка мира проиграл чеху Томашу Махачу в полуфинале турнира в Женеве. Двумя неделя ранее 37-летний теннисист уступил чилийцу Алехандро Табило (2:6, 3:6) в третьем круге «Мастерса» в Риме.

    А еще было поражение от Каспера Рууда в Монте-Карло и от итальянца Луки Нарди в Индиан-Уэллсе.

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    Джокович умеет легендарно подниматься с колен, но сейчас почему-то есть ощущение, что это самый обычный спад, связанный с возрастом.

    Эрбер

    Пьер-Юг по-прежнему находится за пределами топ-100, но, несмотря на это, ему не пришлось участвовать в квалификации. Организаторы турнира предоставили бывшей 36-й ракетке мира wild card.

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    • Лучшим результатом французского теннисиста в этом сезоне пока что остается победа на «челленджере» Кемпере.

    В конце марта Эрбер дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Неаполе. В решающем матче 33-летний теннисист проиграл Луке Нарди.

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    В этом году Эрбер еще ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: интрига в данном случае отсутствует, букмекеры уверены в разгромной победе Джоковича. На Эрбера можно поставить за 18.50.

    Прогноз: да, здесь у Новака вряд ли будут проблемы, несмотря на то, что он действительно не очень убедительно выглядел в большинстве предыдущих матчей в этом году. Лучшие игровые годы Эрбера давно позади, сейчас он уже не в состоянии конкурировать с такими соперниками.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 1.92.

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    Джокович — Эрбер. Серб Новак Джокович сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Джокович — Эрбер с коэффициентом 1.92.
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