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    Родри прокомментировал ничью с «Копенгагеном»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри считает результат матча с «Копенгагеном» (0:0) неудовлетворительным.

    Родри
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    Родри

    «Мы рано остались в меньшинстве, и команде было трудно, но мы боролись до самого конца и имели шансы забить.

    Мы приехали сюда за победой, и такой итог разочаровывает. Но это важное очко, и мы идем дальше. Мы хотели победить, но то, как мы играли в меньшинстве, не может нас огорчать.

    Незасчитанный гол? Конечно, это немного выбивает из колеи. Никто не понял, что происходит. Сказали, что это была игра рукой. Я не могу сказать, была ли она намеренное. Там был хаос. Затем у нас был шанс с пенальти, которым мы не воспользовались, а потом красная карточка, которая полностью изменила игру», — сказал Родри BT Sport.

    Родри на 13-й минуте отметился голом, но взятие ворот отменили из-за игры рукой. Позже Серхио Гомес получил красную карточку и оставил «горожан» в меньшинстве.

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