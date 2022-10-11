«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Копенгаген»: Грабара, Йелерт, Бойлесен, Хочолава, Лунд, Кристиансен, Лерагер, Стаменич, Классон, Харальдссон, Дарами.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Аканджи, Серхио Гомес, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Родри, Марез, Альварес.
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Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ман Сити». Коэффициент на его победу — 1.20, на успех «Копенгагена» — 25.00, на ничью — 11.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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