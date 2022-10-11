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    Холанн остался в запасе «Ман Сити» на матч с «Копенгагеном»

    «Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы датского «Копенгагена» и «Манчестер Сити» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Копенгаген»: Грабара, Йелерт, Бойлесен, Хочолава, Лунд, Кристиансен, Лерагер, Стаменич, Классон, Харальдссон, Дарами.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Аканджи, Серхио Гомес, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Родри, Марез, Альварес.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ман Сити». Коэффициент на его победу — 1.20, на успех «Копенгагена» — 25.00, на ничью — 11.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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