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    «Манчестер Сити» снова разгромит датчан

    «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Манчестер Сити»
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    Рияд Марез
    «Копенгаген» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 19:45 мск. «Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 11 Октября 2022 года
    Копенгаген
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    •  Копенгаген 19:45 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Копенгаген»

    Датчане реально борются за попадание в Лигу Европы. Правда, команда не забила еще ни одного мяча в групповом турнире Лиги чемпионов.

    В минувшем туре «Копенгаген» потерпел сокрушительное поражение. Команда пала под натиском «Манчестер Сити» (5:0).

    Коэффициенты матча Копенгаген — Манчестер Сити

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    Наверняка и в этой встрече датчане будут больше обороняться, нежели атаковать. Правда, на родной арене им должно быть проще.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Копенгаген» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот англичан. Правда, основной задачей, все же, будет сдержать мощные атаки соперника.

    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы солирует в своем квартете. В трех турах набрано 9 очков при разнице мячей 11:1.

    Блистает и Эрлинг Холанн. Норвежский супербомбардир отличился уже пятью забитыми мячами.

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    • Правда, есть у команды и кадровые проблемы. В лазарете пребывают Кайл Уокер и Джон Стоунз.

    В этом поединке «Манчестер Сити» наверняка сыграет первым номером. Атака во главе с Холанном не щадит никого.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают взять за 9.70, а победу «Копенгагена» — за 21.00.

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    «Копенгаген» имеет проблемы с надежностью своих тылов. Команда Гвардиолы наверняка вновь агрессивно сыграет в атаке.

    Атака во главе с Холанном вновь не оставит шансов датчанам. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -2.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» снова разгромит датчан
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