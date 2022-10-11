«Копенгаген»
Датчане реально борются за попадание в Лигу Европы. Правда, команда не забила еще ни одного мяча в групповом турнире Лиги чемпионов.
В минувшем туре «Копенгаген» потерпел сокрушительное поражение. Команда пала под натиском «Манчестер Сити» (5:0).
Коэффициенты матча Копенгаген — Манчестер Сити
Наверняка и в этой встрече датчане будут больше обороняться, нежели атаковать. Правда, на родной арене им должно быть проще.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Копенгаген» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот англичан. Правда, основной задачей, все же, будет сдержать мощные атаки соперника.
«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы солирует в своем квартете. В трех турах набрано 9 очков при разнице мячей 11:1.
Блистает и Эрлинг Холанн. Норвежский супербомбардир отличился уже пятью забитыми мячами.
Правда, есть у команды и кадровые проблемы. В лазарете пребывают Кайл Уокер и Джон Стоунз.
В этом поединке «Манчестер Сити» наверняка сыграет первым номером. Атака во главе с Холанном не щадит никого.
Прогноз и ставка
На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают взять за 9.70, а победу «Копенгагена» — за 21.00.
«Копенгаген» имеет проблемы с надежностью своих тылов. Команда Гвардиолы наверняка вновь
Атака во главе с Холанном вновь не оставит шансов датчанам. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -2.5 с коэффициентом 2.10.