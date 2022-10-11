«Копенгаген» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 19:45 мск. «Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

Датчане реально борются за попадание в Лигу Европы. Правда, команда не забила еще ни одного мяча в групповом турнире Лиги чемпионов.

В минувшем туре «Копенгаген» потерпел сокрушительное поражение. Команда пала под натиском «Манчестер Сити» (5:0).

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Наверняка и в этой встрече датчане будут больше обороняться, нежели атаковать. Правда, на родной арене им должно быть проще.

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«Копенгаген» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот англичан. Правда, основной задачей, все же, будет сдержать мощные атаки соперника.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы солирует в своем квартете. В трех турах набрано 9 очков при разнице мячей 11:1.

Блистает и Эрлинг Холанн. Норвежский супербомбардир отличился уже пятью забитыми мячами.

Правда, есть у команды и кадровые проблемы. В лазарете пребывают Кайл Уокер и Джон Стоунз.

В этом поединке «Манчестер Сити» наверняка сыграет первым номером. Атака во главе с Холанном не щадит никого.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают взять за 9.70, а победу «Копенгагена» — за 21.00.

«Копенгаген» имеет проблемы с надежностью своих тылов. Команда Гвардиолы наверняка вновь агрессивно сыграет в атаке .

Атака во главе с Холанном вновь не оставит шансов датчанам. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -2.5 с коэффициентом 2.10.